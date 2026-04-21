Υπόθεση έκρηξης Αμπελοκήπων: Την απαλλαγή Ρωμανού και δύο κατηγορουμένων εισηγήθηκε η εισαγγελέας

Ενοχή για δύο κατηγορούμενους

Mε την αγόρευση της Εισαγγελέως συνεχίστηκε σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας η δίκη που αφορά στην έκρηξη που είχε γίνει σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους,στις 31 Οκτωβρίου 2024. Η εισαγγελική λειτουργός πρότεινε στο δικαστήριο την καταδίκη δύο κατηγορουμένων,ενώ εισηγήθηκε την απαλλαγή λόγω «σοβαρότατων αμφιβολιών» για τον Νίκο Ρωμανό και ακόμη δύο κατηγορούμενους.

Η εισαγγελέας αναφερόμενη στο Νίκο Ρωμανό επεσήμανε στην αγόρευση της ότι τα αποτελέσματα της έκθεσης δακτυλοσκόπησης όπου αναγραφόταν ότι «εντός σχισμένης και ρυπαρής σακούλας απορριμμάτων βρέθηκε τυλιγμένο όπλο» πάνω στην οποία εντοπίστηκε ένα τμήμα εξωτερικού δακτυλικού

αποτυπώματος του Νίκου Ρωμανού και ένα εσωτερικό του πέμπτου κατηγορουμένου ” καθώς και ότι «διαπιστώθηκε πως εκτός από τα αποτυπώματα κατηγορουμένων υπήρχαν κι άλλα αταυτοποίητα” μαρτυρούν ότι η επίμαχη σακούλα δεν είναι μιας χρήσεως και ότι χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές “Δεν μπορώ να φανταστώ ότι χρειάστηκαν πέντε άνθρωποι για να βάλουν τα όπλα σε μια τσάντα…

Είναι δυνατόν να πήρε μέτρα για να είναι καθαρό το όπλο αλλά να μην έκανε το ίδιο και για τη σακούλα; Λάβετε υπόψη σας ότι το ιδεολογικό πεδίο του χώρου έχει πολυσυλλεκτικό σκοπό και μια σακούλα μπορεί αν χρησιμοποιηθεί για ειρηνικό ή και για πολεμικό σκοπό όχι από τον ίδιο άνθρωπο» ανέφερε η εισαγγελέας και πρόσθεσε:

«από την έκρηξη και μέχρι τη σύλληψη καμία συνήθεια τους δεν άλλαξε ούτε πανικός ούτε διάθεση απόκρυψης. Οι όποιες ενδείξεις δεν αναδείχθηκαν στο δικαστήριο σας ως πλήρης αποδείξεις. Σε αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση εγείρονται πολύ σοβαρές αμφιβολίες για αυτό ζητώ την απαλλαγή τους. Αντίστοιχα ζητώ την απαλλαγή του τρίτου κατηγορούμενου όλες τις πράξεις για τους ίδιους λόγους αφού απλά συνοδεύσει την σχέση τους σε ένα ραντεβού».

Ως προς τις δύο πρώτες κατηγορούμενες, η εισαγγελέας κατέληξε ότι αποδείχθηκε ότι τέλεσαν τις ακόλουθες πράξεις κατά περίπτωση: συγκρότηση και ένταξη τρομοκρατικής οργάνωσης, διακεκριμένη κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, κατοχή εκρηκτικών υλών, εκρηκτικών μηχανισμών, πιστολιών και πυρομαχικών, προμήθεια και κατοχή εκρηκτικών υλών.

Η δίκη συνεχίζεται με τις αγορεύσεις των δικηγόρων .στα το τέλος των οποίων οι δικαστές θα ανακοινώσουν την ετυμηγορία τους.