Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με όρους και οι τελευταίοι κατηγορούμενοι – Συνεχίζεται η έρευνα για την ηγεσία του κυκλώματος

Οι δύο τελευταίοι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Στο τελικό στάδιο εισέρχεται σταδιακά ο πρώτος κύκλος των απολογιών για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς σήμερα βρέθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών συνολικά επτά κατηγορούμενοι, με τις αποφάσεις να λαμβάνονται και για τους δύο τελευταίους. Σύμφωνα με πληροφορίες από δικαστικές πηγές, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την αποφυλάκιση και των δύο τελευταίων κατηγορουμένων, επιβάλλοντας ωστόσο περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα, στον καθένα επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση 15.000 ευρώ, καθώς και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Νωρίτερα μέσα στην ίδια ημέρα, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους είχαν αφεθεί και οι πρώτοι πέντε κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν, στο πλαίσιο της εκτεταμένης έρευνας που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το φερόμενο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, τα ποσά των εγγυήσεων κινήθηκαν σε επίπεδα που –σύμφωνα με τις αρχές– αντιστοιχούν στα χρήματα που φέρονται να εισπράχθηκαν αχρεωστήτως. Η σημερινή ομάδα κατηγορουμένων, όπως διευκρινίζεται από δικαστικές πηγές, αφορά πρόσωπα στα οποία δεν αποδίδεται ενεργός ή αποφασιστικός ρόλος στη λειτουργία και στη λήψη αποφάσεων της οργάνωσης. Παρ’ όλα αυτά, η διαδικασία των απολογιών συνεχίζεται τις επόμενες ημέρες, με το ενδιαφέρον να μετατοπίζεται πλέον στα πρόσωπα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, συγκροτούν τον πυρήνα και την ηγεσία του κυκλώματος. Με βάση τα στοιχεία της υπόθεσης, ως αρχηγός της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης κατηγορείται 47χρονος αγροτοσυνδικαλιστής, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι συγγενικά του πρόσωπα, καθώς και ένας λογιστής, είχαν ρόλο στη διευθυντική δομή. Η επίμαχη δραστηριότητα φέρεται να εκτείνεται από το 2019 έως σήμερα, με τη ζημιά να υπολογίζεται περίπου στα 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Πέραν των επτά κατηγορουμένων που απολογήθηκαν μέχρι στιγμής, στη δικογραφία αναφέρονται ακόμη 26 άτομα, ενώ η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με νέες δικαστικές εξελίξεις να αναμένονται τις επόμενες ημέρες.