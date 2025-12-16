Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε λήγει η προθεσμία και ποιο το πρόστιμο εκπρόθεσμης πληρωμής

Η ΑΑΔΕ μέσα από 11 ερωταπαντήσεις δίνει διευκρινίσεις σε βασικά ερωτήματα των πολιτών.
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας 2026, καθώς η προθεσμία λήγει φέτος στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Όσοι δεν τακτοποιήσουν εγκαίρως την οφειλή τους, θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν ακόμη και το 100% του ποσού των τελών.
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δημοσίευσε ανανεωμένο οδηγό με συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις, δίνοντας διευκρινίσεις για ζητήματα που απασχολούν χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων.
Μεταξύ άλλων, ξεκαθαρίζεται ότι σε περίπτωση μεταβίβασης οχήματος, τα τέλη βαρύνουν τον πωλητή έως και το έτος που ολοκληρώνεται η μεταβίβαση, ακόμη κι αν τα δικαιολογητικά κατατεθούν στο τέλος του προηγούμενου έτους. Στη συνιδιοκτησία, αρκεί να πληρώσει τα τέλη ένας εκ των συνιδιοκτητών, αν και όλοι παραμένουν συνυπεύθυνοι σε περίπτωση μη καταβολής.
Παράλληλα, επισημαίνεται ότι αν αλλάξει ο αριθμός κυκλοφορίας, η πληρωμή που έχει ήδη γίνει παραμένει σε ισχύ, καθώς οι αριθμοί συνδέονται αυτόματα στο σύστημα. Τέλη δεν οφείλονται μόνο όταν το όχημα έχει τεθεί σε ακινησία πριν από την έναρξη του έτους στο οποίο αφορούν.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα μειωμένα πρόστιμα που ισχύουν από το 2025 για εκπρόθεσμη πληρωμή: όσοι πληρώσουν εντός Ιανουαρίου επιβαρύνονται με πρόστιμο 25%, εντός Φεβρουαρίου με 50%, ενώ από 1η Μαρτίου και μετά το πρόστιμο ανέρχεται στο 100% των τελών.
Τέλος, η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει τη δυνατότητα πληρωμής αναλογικών τελών από την 1η Απριλίου κάθε έτους για επιβατικά Ι.Χ. και μοτοσυκλέτες που βρίσκονται σε ακινησία, ενώ προειδοποιεί ότι αν δεν δηλωθεί εκ νέου ακινησία μετά τη λήξη της περιόδου κυκλοφορίας, αυτή επιβάλλεται αυτόματα από το σύστημα.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ