Υπουργείο Υγείας: Ετοιμάζει σχέδιο διατροφικής «εξυγίανσης» για τους πολίτες – Με ποια τρόφιμα ξεκινά

Η Εθνική Επιτροπή Διατροφής επικαιροποιεί τις εθνικές διατροφικές συστάσεις, με βάση τα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η παχυσαρκία ενηλίκων και παιδιών.
Στη διαμόρφωση εθνικών διατροφικών συστάσεων προχωρά η Εθνική Επιτροπή Διατροφής, με σκοπό την επικαιροποίηση των «κανόνων» διατροφής. Παράλληλα με πολυεπίπεδες δράσεις, που αφορούν τόσο την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας όσο και της παχυσαρκίας ενηλίκων, η ειδική Επιτροπή που συστάθηκε πριν από περίπου ενάμιση χρόνο στο πλαίσιο της προσπάθειας που επιχειρεί το Υπουργείο Υγείας να μειωθούν τα ποσοστά παχυσαρκίας στη χώρα μας, εργάζεται άοκνα για να καθορίσει τους νέους οδηγούς διατροφής.
Πόσες μερίδες λαχανικών ενδείκνυνται την ημέρα για μια ισορροπημένη διατροφή; Πόσα φρούτα πρέπει να τρώμε; Ισχύουν όσα γνωρίζουμε για την κατανάλωση κόκκινου κρέατος; Όπως προκύπτει από πληροφορίες της Επιτροπής, τα επιστημονικά δεδομένα για τις διάφορες κατηγορίες τροφίμων έχουν αλλάξει σε σχέση με το 2014 που διαμορφώθηκαν οι τελευταίες εθνικές διατροφικές συστάσεις.
Έτσι, τέσσερις υποεπιτροπές της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής που περιλαμβάνουν πλήθος ειδικών, διατροφολόγων και γιατρών ειδικευμένων (για παράδειγμα γαστρεντερολόγους, γυναικολόγους), επιχειρούν να τεκμηριώσουν όλα τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα σε θέματα διατροφής και να οργανώσουν τις νέες οδηγίες.
Ο ρόλος της συγκεκριμένης Επιτροπής, άλλωστε, είναι γνωμοδοτικός. Η δουλειά της σε όλα τα πεδία είναι να παρακολουθεί τα επιστημονικά δεδομένα, να ορίζει την τρέχουσα τεκμηριωμένη γνώση και να γνωμοδοτεί στο Υπουργείο Υγείας. Τα ζητήματα που την απασχολούν είναι είτε θέματα που βλέπουν τα μέλη της στην ελληνική κοινωνία είτε θέματα που θέτει προς διερεύνηση το Υπουργείο Υγείας.
Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, η Επιτροπή σήμερα εργάζεται πάνω στις συστάσεις για λαχανικά, φρούτα και γαλακτοκομικά και θα ακολουθήσουν σε επόμενο στάδιο το κρέας, το ψάρι, κ.ο.κ.
Εφόσον ολοκληρωθούν οι συστάσεις – εντός της επόμενης χρονιάς κατά πάσα πιθανότητα – θα παρουσιαστούν σε ιατρικά συνέδρια με σκοπό η ιατρική κοινότητα να έχει στη διάθεσή της τα τελευταία δεδομένα και να ενημερώνει καταλλήλως τους ασθενείς. Παράλληλα, αναμένεται ευρεία διάχυση στο ευρύ κοινό μέσα από ενημερωτικές καμπάνιες.
Το Υπουργείο Υγείας πραγματοποιεί μια σειρά από δράσεις για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας συνολικά στη χώρα μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ανά τακτά χρονικά διαστήματα οργανώνει σε διάφορες περιοχές εκδηλώσεις για την παιδική παχυσαρκία, που φέρνουν τα παιδιά κοντά σε γνωστούς σεφ αλλά και σε αθλήματα για την προώθηση της σωματικής άσκησης. Παράλληλα, διανέμονται υγιεινά lunchboxes με σκοπό οι ανήλικοι να αρχίσουν να κατανοούν ποιο είναι υγιεινό τρόφιμο και ποιο ανθυγιεινό. Αξίζει να σημειωθεί ότι για το πρόγραμμα καταπολέμησης της παιδικής παχυσαρκίας η χώρα μας έλαβε βραβείο από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Το βραβείο έλαβε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, την περασμένη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη.
Παράλληλα με τις δράσεις για την παιδική παχυσαρκία, είναι σε εξέλιξη πρόγραμμα αντιμετώπισης και της παχυσαρκίας ενηλίκων, σύμφωνα με το οποίο σε άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία θα δίνεται πρόσβαση και σε καινοτόμα φάρμακα. Βασικός άξονας του προγράμματος, όμως, είναι η τακτική παρακολούθηση από διατροφολόγο παράλληλα με τη φαρμακευτική αγωγή την οποία θα συνταγογραφεί ειδικός γιατρός (ενδοκρινολόγος ή παθολόγος) υπό πολύ συγκεκριμένες ιατρικές προϋποθέσεις.
ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr
Υπουργείο Υγείας: Ετοιμάζει σχέδιο διατροφικής «εξυγίανσης» για τους πολίτες – Με ποια τρόφιμα ξεκινά