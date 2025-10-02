Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ανοιχτόχρωμου και σκούρου μελιού;

Τα είδη είναι πολλά και όπως θα έχετε παρατηρήσει αλλάζει και το χρώμα του μελιού.
Το μέλι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διατροφής πολλών ανθρώπων. Άλλοι προτιμούν το μέλι πεύκου, άλλοι ανθέων, άλλοι εσπεριδοειδών.
Τα είδη είναι πολλά και όπως θα έχετε παρατηρήσει αλλάζει και το χρώμα του μελιού. Κάποια είναι πιο ανοιχτόχρωμα και άλλα πιο σκούρα.
Τι σημαίνει η διαφορετική απόχρωση μελιου
Αυτές οι διαφορές στην απόχρωση οφείλονται στη γεύση, τη σύνθεση και ακόμη και στα οφέλη τους για την υγεία.
Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα tn, το χρώμα του μελιού εξαρτάται κυρίως από τα λουλούδια από τα οποία οι μέλισσες συλλέγουν το νέκταρ. Τα ανοιχτόχρωμα μέλια βρίσκονται συνήθως στις αρχές του έτους και προέρχονται από λουλούδια όπως το άνθος πορτοκαλιάς, το τριφύλλι ή η ακακία.
Αυτού του είδους το μέλι βγάζει μια γλυκάδα, έχοντας μια λεπτή γεύση, πλούσια σε φυσικά σάκχαρα.
Από την άλλη το σκούρο μέλι, προέρχεται από τον ευκαλύπτο και την καστανιά, μεταξύ άλλων. Έχει αντιβακτηριακές ιδιότητες και αποτελεί πηγή μετάλλων όπως ο φώσφορος, ο σίδηρος ή το μαγνήσιο.
Η γεύση του είναι πιο έντονη, με νότες που κυμαίνονται από ξυλώδεις έως γήινες. Σε ορισμένες περιπτώσεις τείνει να είναι ελαφρώς πικρό.
Αν αναρωτιέστε εάν κάποιο είναι καλύτερο, τότε σκεφτείτε τις ανάγκες σας. Το χρώμα υποδεικνύει μόνο ορισμένες ιδιότητες του προϊόντος και για ποιο σκοπό μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Πηγή: iefimerida.gr