ΚΡΗΤΗ

114 μετανάστες μέσα σε λίγες ώρες στην Ιεράπετρα – Συνεχόμενες οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Οι αρχές χρειάστηκε να παρέμβουν σε τρία διαφορετικά περιστατικά.

Συνεχόμενες και καθημερινές είναι οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με την Ιεράπετρα να βρίσκεται το τελευταίο 24ωρο στο επίκεντρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, στην Ιεράπετρα από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής μέχρι και το ξημέρωμα του Σαββάτου, έχουν αφιχθεί συνολικά 114 μετανάστες.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης πραγματοποιήθηκαν σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές της Ιεράπετρας, υπό τον συντονισμό του Λιμενικού Σώματος.

Στο σύνολό τους οι επιχειρήσεις διάσωσης ήταν τρεις. Στην πρώτη επιχείρηση διασώθηκαν 44 άτομα που επέβαιναν σε λέμβο ανοιχτά της Ψαρής Φοράδας και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Τε δεύτερο περιστατικό, σημειώθηκε κοντά στη Χρυσή, από την οποία διασώθηκαν 35 μετανάστες.

Στην παραλία Καθαράδες – Κοπάνες καταγράφηκε το τρίτο περιστατικό διάσωσης μεταναστών, εκεί όπου 35 άτομα είχαν ήδη αποβιβαστεί μόνα τους στην ακτή πριν γίνουν αντιληπτά από τις Αρχές.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Το νέο αεροδρόμιο φέρνει επενδυτικό «πυρετό» στην...

0
Επενδυτικός «πυρετός» υπάρχει στην Κρήτη, ενόψει της λειτουργίας του...

Πρώτη αιτία θανάτου στην Κρήτη το 2025...

0
Εμβολιαστείτε για προστασία, λένε στην εφημερίδα “Πατρίς” οι Δ....

Το νέο αεροδρόμιο φέρνει επενδυτικό «πυρετό» στην...

0
Επενδυτικός «πυρετός» υπάρχει στην Κρήτη, ενόψει της λειτουργίας του...

Πρώτη αιτία θανάτου στην Κρήτη το 2025...

0
Εμβολιαστείτε για προστασία, λένε στην εφημερίδα “Πατρίς” οι Δ....
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Τα Χριστούγεννα έχουν… γεύση Κρήτης! Η ιστορία της μαγειρικής και η κουζίνα της γιαγιάς
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο: Δημοσίευσε στο Διαδίκτυο γυμνές φωτογραφίες 15χρονης – Το μαρτύριο του ανήλικου κοριτσιού και η καταγγελία στην αστυνομία
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Το νέο αεροδρόμιο φέρνει επενδυτικό «πυρετό» στην Κρήτη

ΠΚ team ΠΚ team -
Επενδυτικός «πυρετός» υπάρχει στην Κρήτη, ενόψει της λειτουργίας του...

Οι σημαντικότερες επιστημονικές ανακαλύψεις στην Ιατρική για το 2025

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι ξεχωρίζει το κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό Journal of the...

«Ελληνική τραγωδία»: Οι φώκιες Monachus monachus κρύβονται σε σπηλιές για να γλυτώσουν από τους τουρίστες

ΠΚ team ΠΚ team -
Η μεσογειακή φώκια Μονάχους μονάχους, ένα από τα σπανιότερα...

Πρώτη αιτία θανάτου στην Κρήτη το 2025 οι λοιμώξεις του αναπνευστικού

ΠΚ team ΠΚ team -
Εμβολιαστείτε για προστασία, λένε στην εφημερίδα “Πατρίς” οι Δ....

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST