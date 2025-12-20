114 μετανάστες μέσα σε λίγες ώρες στην Ιεράπετρα – Συνεχόμενες οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη

Οι αρχές χρειάστηκε να παρέμβουν σε τρία διαφορετικά περιστατικά.
Συνεχόμενες και καθημερινές είναι οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με την Ιεράπετρα να βρίσκεται το τελευταίο 24ωρο στο επίκεντρο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, στην Ιεράπετρα από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής μέχρι και το ξημέρωμα του Σαββάτου, έχουν αφιχθεί συνολικά 114 μετανάστες.
Οι επιχειρήσεις διάσωσης πραγματοποιήθηκαν σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές της Ιεράπετρας, υπό τον συντονισμό του Λιμενικού Σώματος.
Στο σύνολό τους οι επιχειρήσεις διάσωσης ήταν τρεις. Στην πρώτη επιχείρηση διασώθηκαν 44 άτομα που επέβαιναν σε λέμβο ανοιχτά της Ψαρής Φοράδας και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας.
Τε δεύτερο περιστατικό, σημειώθηκε κοντά στη Χρυσή, από την οποία διασώθηκαν 35 μετανάστες.
Στην παραλία Καθαράδες – Κοπάνες καταγράφηκε το τρίτο περιστατικό διάσωσης μεταναστών, εκεί όπου 35 άτομα είχαν ήδη αποβιβαστεί μόνα τους στην ακτή πριν γίνουν αντιληπτά από τις Αρχές.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ