“Ζεσταίνεται” η εορταστική αγορά στο Ηράκλειο – Ανοιχτά και αύριο τα καταστήματα

Πρώτη ημέρα εφαρμογής του εορταστικού ωραρίου.
Σε ρυθμούς εορταστικούς κινείται η αγορά στο Ηράκλειο, με το κλίμα να “ζεσταίνεται” καθώς τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται να κορυφωθεί η καταναλωτική ζήτηση ενόψει των Χριστουγέννων.
Πολλοί ήταν εκείνοι που έκαναν τη Σαββατιάτικη βόλτα τους στη γιορτινή αγορά διερευνώντας προσφερόμενα, είδη και τιμές. Η κίνηση μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου κινούνταν ικανοποιητικά με τους εμπόρους να εμφανίζονται αισιόδοξοι για την εξέλιξη της ζήτησης, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η κίνηση θα κορυφωθεί, κατά τα ειωθότα, την προπαραμονή και την παραμονή των Χριστούγεννων.
Ηράκλειο, Χριστουγεννιάτικη Αγορά
Σήμερα, εξάλλου, τέθηκε σε εφαρμογή το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων του Ηρακλείου. Τα μαγαζιά θα είναι ανοιχτά σήμερα, έως τις 6:00 το απόγευμα με συνεχές ωράριο, ενώ η αγορά θα λειτουργήσει και αύριο Κυριακή, από τις 11:00 έως τις 18:00.
Βάσει του εορταστικού ωραρίου τα καταστήματα την ερχόμενη Δευτέρα θα είναιι ανοιχτά πρωί και απόγευμα, 9:00 – 14:00 και 17:00 – 21:00. Την Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου η αγορά θα λειτουργήσει με συνεχές ωράριο από τις 9:00 έως τις 21:00 και την Τετάρτη παραμονή των Χριστουγέννων από τις 09:00 έως τις 18:00.
Ανήμερα τα Χριστούγεννα, όπως και την 26η Δεκεμβρίου η αγορά θα παραμείνει κλειστή και τα καταστήματα θα επαναλειτουργήσουν το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Δεκεμβρίου με συνεχές ωράριο.
Ηράκλειο, Χριστουγεννιάτικη Αγορά
Ο εμπορικός κόσμος καλεί τους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν την έρευνα αγοράς για τις ανάγκες των γιορτών και να στηρίξουν με τις επιλογές τους την τοπική επιχειρηματικότητα.
Cretalive