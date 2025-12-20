ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

«Ημέρα των Ευχών 2025» την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στα Χανιά

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το Επιμελητήριο Χανίων και ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων διοργανώνουν την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, την Ημέρα των Ευχών, μια ημέρα γιορτινή γεμάτη ευχές για μικρούς και μεγάλους συνδυάζοντας τις Χριστουγεννιάτικες αγορές με τη διασκέδαση.

«Επιλέγουμε τα τοπικά μας καταστήματα στηρίζοντας έτσι τους συνανθρώπους μας.

Από τις 11:00 το πρωί έως τις 15:00 Dj -μουσικοί παραγωγοί θα βρίσκονται σε διάφορα σημεία της πόλης να υποδεχτούν και να διασκεδάσουν τους επισκέπτες.

Επίσης, τους μικρούς μας φίλους τους περιμένουν διάφορες εκπλήξεις.

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου Ημέρα των Ευχών, σας περιμένουμε όλους και σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά με Υγεία και Αγάπη», αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
