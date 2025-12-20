ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Σε ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία του Δήμου Μαλεβιζίου

Έντονα καιρικά φαινόμενα να πλήξουν περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου σήμερα αργά το βράδυ αλλά και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση αναμένονται ισχυρές βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες που θα είναι έντονες από τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου αλλά και στη διάρκεια της νύχτας.

Οι πολίτες παρακαλούνται:

Να αποφεύγουν τη διέλευση από Ιρλανδικές διαβάσεις είτε πεζή είτε με οχήματα. Οι συγκεκριμένες διαβάσεις μπορεί να είναι επικίνδυνες, ακόμη και αν η στάθμη του νερού φαίνεται χαμηλή.

Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των φαινομένων.

Να απομακρύνουν αντικείμενα αλλά και οχήματα από σημεία όπου σε περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων μπορεί να παρασυρθούν από ορμητικά νερά (κεντρικοί δρόμοι Παλαιοκάστρου, Αγίας Πελαγίας και Λυγαριάς, Αμμουδάρας).

Οδηγίες προστασίας κατά την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων στον σύνδεσμο: https://www.civilprotection.gr/el/entona-kairika-fainomena

