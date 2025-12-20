Ιστορική μέρα: Άνοιξε ξανά η πύλη Αγίου Γεωργίου ως πέρασμα που ενώνει την λ. Ικάρου με την πλ. Ελευθερίας

Αλέξης Καλοκαιρινός: «Χάρη στην προσπάθεια που πορευτήκαμε για μεγάλο διάστημα, φτάνουμε σε ένα σημείο που από μια άποψη είναι η κατάληξη αλλά κυρίως είναι η αφετηρία. Αφετηρία μιας πορείας η οποία θα δικαιώσει προσδοκίες που δικαίως υπάρχουν στην πόλη, αλλά και προσδοκίες που θα αναπτυχθούν και που πρέπει να αναπτυχθούν»

Με μια λιτή και συγκινησιακά φορτισμένη εκδήλωση, η πύλη Αγίου Γεωργίου αποδόθηκε ξανά, έπειτα από αρκετά χρόνια, στην πόλη και τους ανθρώπους της, στο πλαίσιο εφαρμογής της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) που έχει υπογράψει ο Δήμος Ηρακλείου, το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρειας Κρήτης, με σκοπό την προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη της Ενετικής Οχύρωσης και των Νεωρίων του Ηρακλείου.



Ο Δήμαρχος Ηρακλείου καλωσόρισε στην πύλη Αγίου Γεωργίου τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, τους Βουλευτές Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη και Μάξιμο Σενετάκη, Αντιπεριφερειάρχες, Αντιδημάρχους, μέλη της Δημοτικής Αρχής,

τον Πρόεδρο Γιάννη Δανδάλη και στελέχη του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, εκπροσώπους αρχών αλλά και πολίτες, επισημαίνοντας ότι το νέο άνοιγμα της πύλης, συνοδεύεται με διαφορετικούς όρους: «Αυτή είναι η πρώτη εκδήλωση από την υπογραφή πριν από σχεδόν δύο μήνες της Προγραμματικής Σύμβασης για τα Τείχη στην οποία βρισκόμαστε μαζί με το Υπουργείο Πολιτισμού,

την Περιφέρεια Κρήτης και τον Οργανισμό Διαχείρισης και Αξιοποίησης Πολιτιστικών Πόρων. Η πύλη θα είναι στο εξής όπως θέλουμε και προγραμματίζουμε να είναι όλες οι αστικές πύλες: Να είναι ανοικτές, διαπερατές, βατές, ενταγμένες στην καθημερινότητα των ανθρώπων μέσα στο 2026 και οι τέσσερις αστικές πύλες. Η πύλη του Αγίου Γεωργίου,

η πύλη Σαμπιονάρα, η πύλη Ιησού και η πύλη του Παντοκράτορα. Αυτό είναι ένα μέρος της συνολικής προσπάθειας για την αξιοποίηση, που ξεκινάει από την διαφύλαξη και φτάνει μέχρι την καθημερινή χρήση για τον πολιτισμό και τον αθλητισμό του συνόλου του καταπληκτικού μνημειακού συγκροτήματος του ενετικού Χάνδακα».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου αναφέρθηκε και στην έκθεση για τα 100 χρόνια ιστορία του ΟΦΗ που εγκαινιάστηκε ταυτόχρονα στην πύλη Αγίου Γεωργίου, λέγοντας: «Βρισκόμαστε σήμερα εδώ με μία εξαιρετική συγκυρία. Είναι η πρώτη από την σειρά των εκθέσεων που θα φιλοξενηθούν στην πύλη του Αγίου Γεωργίου.

Είμαστε εδώ μαζί με τον ερασιτέχνη ΟΦΗ και αυτό το οποίο θα βλέπουν οι άνθρωποι για το επόμενο διάστημα, αυτό το οποίο θα τονίζεται, είναι η οργανική σχέση του ΟΦΗ με την πόλη.

Η οποία περνάει και μέσα από τα Τείχη διότι η αθλητική δραστηριότητα του ΟΦΗ ήδη από την τρίτη δεκαετία του 20ου αιώνα, από την δεκαετία του 1920, αναπτύχθηκε και στα Χεντέκια. Αυτοί ήταν άνθρωποι λαϊκοί, ήταν οι άνθρωποι που ίδρυσαν τον ΟΦΗ στα καφενεία, εδώ στο κέντρο της πόλης.

Αυτός ο πυρήνας δυνάμωσε, έδωσε δύναμη στην ίδια την πόλη και στις γειτονιές της και με αυτό τον πυρήνα η ΟΦΗ εξακολουθεί και σήμερα να πορεύεται. Υπάρχει λοιπόν στην ιστορία αυτή η κοινωνική διάσταση που άλλωστε απεικονίζεται και στη δραστηριότητα του γυναικείου αθλητισμού παρά πολύ πρώιμη. Ο ΟΦΗ είναι ένα από τα σωματεία τα οποία ανέπτυξαν τον

γυναικείο αθλητισμό στα ομαδικά αθλήματα όπως το βόλεϊ και το μπάσκετ παρά πολύ νωρίς. Έχουμε τη σύνδεση αυτή, αυτόν τον ιστορικό ιστό ο οποίος αναπτύσσεται εδώ ξεκινώντας, πιάνοντας το νήμα, από την πύλη του Αγίου Γεωργίου. Η ιστορία μας, ο αθλητισμός, ο ΟΦΗ που είναι κομμάτι της ψυχής της πόλης, τα Τείχη και αυτή η καθημερινότητα την οποία ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε δραστικά».

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός ευχαρίστησε όλους όσοι συνεργάστηκαν για αυτό το αποτέλεσμα και επεσήμανε ότι η σημερινή μέρα δεν είναι μια κατάληξη, αλλά η αφετηρία μιας πορείας η οποία θα δικαιώσει προσδοκίες: «Θέλω στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για την εμπιστοσύνη και προηγουμένως για την έμπνευση και την καθοδήγηση της,

που μας οδήγησε σε μια νέα προγραμματική σύμβαση και στην παραχώρηση των Τειχών. Η οποία μας πηγαίνει μέχρι το 2035 και πλέον, μετά από αρκετά χρόνια στα οποία ο Δήμος αν και φρόντιζε για τα Τείχη όπως είχε υποχρέωση,

ωστόσο δεν είχε δικαιοδοσία στα Τείχη. Δεν μπορούσε να κάνει αυτό το οποίο κρίνουμε ότι μπορούσε να γίνει για τους ανθρώπους και που άξιζε στους ανθρώπους, αξίζει και στην πόλη. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον Σταύρο Αρναουτάκη,

ο οποίος υπήρξε καταλύτης σε αυτή την συνεργασία όπως και σε πάρα πολλά ζωτικά ζητήματα και του τόπου αλλά και της πόλης ειδικότερα. Ένα από τα στοιχεία που στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε, έχει να κάνει με ένα σπουδαίο έργο που ξεκινάει, αυτό της αποκατάστασης και επανάχρησης των Νεωρίων συνολικά.

Ένα έργο το οποίο φέρει, όχι μόνο την υπογραφή του Σταύρου Αρναουτάκη, αλλά και τη σφραγίδα του. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους συνεργάτες του Δήμου μας, που είναι πολλοί, είναι εδώ παρόντες Αντιδήμαρχοι, η Ρένα Παπαδάκη, ο Γιώργος Σισαμάκης, ο Νίκος Γιαλιτάκης, ο Τάσος Τσατσάκης και άλλοι επίσης,

ο Γιώργος Αγριμανάκης και βέβαια τα στελέχη μας που επίσης τα βλέπω εδώ. Χάρη στην προσπάθεια αυτή που πορευτήκαμε για ένα μεγάλο διάστημα, φτάνουμε σε ένα σημείο που από μια άποψη είναι η κατάληξη αλλά κυρίως είναι η αφετηρία. Κι εμείς σαν αφετηρία το βλέπουμε μιας πορείας η οποία θα δικαιώσει προσδοκίες που δικαίως υπάρχουν στην πόλη, αλλά και προσδοκίες που θα αναπτυχθούν και που πρέπει επίσης να αναπτυχθούν.»

Στην τελετή των εγκαινίων, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη θετική έκβαση της συνεργασίας, τονίζοντας ότι η προστασία και η αξιοποίηση της Ενετικής Οχύρωσης και των Νεωρίων αποτελεί κορυφαία

προτεραιότητα. «Μέσα από τη συνεργασία, τη συνέργεια και τη συμπόρευση με τον Δήμο Ηρακλείου, προχωρήσαμε στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης», δήλωσε ο Σταύρος Αρναουτάκης, ευχαριστώντας την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για την καθοδήγησή της στη διαμόρφωση του πλαισίου της συμφωνίας.

Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε τη σημασία της επιμονής των φορέων για την επίτευξη της υπογραφής, σημειώνοντας: «Σήμερα είναι το πρώτο έργο που ξεκινάμε με την Πύλη του Αγίου Γεωργίου, έναν χώρο ταυτισμένο με την ιστορία του Ηρακλείου».

Αναφερόμενος στα επόμενα βήματα, ο Σταύρος Αρναουτάκης ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα για τις μεγάλες παρεμβάσεις στο παραλιακό μέτωπο και τις οχυρώσεις με 20 εκ. Για Νεώρεια και Ενετικά τείχη. «Πρόκειται για μια συλλογική και ομαδική προσπάθεια. Εμείς, ως άνθρωποι του αθλητισμού, πιστεύουμε στην ομαδικότητα και όχι στη μονάδα, και έτσι κατορθώνουμε αυτό το αποτέλεσμα», επεσήμανε ο Περιφερειάρχης.

Ο Σταύρος Αρναουτάκης συνεχάρη τη διοίκηση του ερασιτέχνη ΟΦΗ, επισημαίνοντας την προσφορά του συλλόγου στον αθλητισμό της Κρήτης και της Ελλάδας. «Πρέπει πάντα να μας ενδιαφέρει ο αθλητισμός και όχι μόνο ο πρωταθλητισμός.

Στόχος μας είναι να στρέφουμε τα παιδιά σε αυτές τις δραστηριότητες. Ακόμα και ένα παιδί να κερδίσουμε, είναι κέρδος για την κοινωνία μας», κατέληξε ο Περιφερειάρχης, δίνοντας συγχαρητήρια στον Δήμαρχο Ηρακλείου και τους συνεργάτες του, καθώς και στον Πρόεδρο του ΟΦΗ για το έργο που επιτελούν.

Ο Πρόεδρος του Ερασιτέχνη ΟΦΗ Γιάννης Δανδάλης από τον πλευρά του, τόνισε σε δήλωσή του: «Αποδεχτήκαμε την πρόταση του Δήμου Ηρακλείου να συνδυάσουμε τα 100 χρόνια του ΟΦΗ με μια έκθεση φωτογραφίας στην επαναλειτουργία της πύλης του Αγίου Γεώργιου, αυτού του υπέροχου χώρου. Για εμάς σαν Σωματείο και μέσα από αυτή την έκθεση,

αναδεικνύουμε τους μικρούς «ήρωες», τους αθλητές και τους παράγοντες που όλα αυτά τα χρόνια στήριξαν το Σωματείο για να είμαστε σήμερα εδώ και γιορτάζουμε τα 100 χρόνια. Οι ήρωες αυτοί σήμερα μπαίνουν στο κάδρο και θα μπορέσει ο Ηρακλειώτης μέσα από αυτή την έκθεση να τους δει, να τους γνωρίσει.

Να θυμηθούν οι παλιοί και να μάθουν κυρίως οι νέοι γιατί ομάδα και αθλητικό σωματείο χωρίς παρελθόν δεν έχει μέλλον.»

Το άνοιγμα της πύλης συνόδεψε η ξενάγηση στην έκθεση του Ερασιτέχνη ΟΦΗ καθώς και μια σύντομη αλλά περιεκτική παρουσίαση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινού σχετική με την ΠΣΠΑ, τα έργα και τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά και όσα προγραμματίζονται το αμέσως επόμενο διάστημα. Έργα και παρεμβάσεις που αφορούν την «Επιστροφή στα Τείχη,

επιστροφή των Τειχών» και περιλαμβάνουν τους επτά προμαχώνες, τους τέσσερις επιπρομαχώνες, τις δέκα χαμηλές πλατείες, τις τέσσερις αστικές πύλες και στοές, καθώς και τις εννέα στρατιωτικές πύλες και στοές. Στόχος της Δημοτικής Αρχής,

όπως τόνισε ο Αλέξης Καλοκαιρινός, είναι η καθολική επισκεψιμότητα, η ανεμπόδιστη πρόσβαση, βατότητα και διαπερατότητα, η συνέχεια και η ενότητα των διαδρομών στο χερσαίο τείχος, στην εσωτερική περίμετρο, στο ισόπεδο τμήμα και στην τάφρο.

Με ελεύθερη διέλευση από τις αστικές πύλες, χρήσεις πολιτισμού σε στοές με ελαφρές χρήσεις περιοδικών εκθέσεων και στις χαμηλές πλατείες με χρήσεις παραστατικών τεχνών, με προοπτική οργάνωσης σε διασπορά σύγχρονων (ταυτόχρονων) γεγονότων, αλλά και καθολικό φωτισμό του μνημείου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Δήμαρχος Ηρακλείου και σε ορισμένα εμβληματικά έργα,

όπως είναι η αποκατάσταση του συνόλου των Νεωρίων, η στερέωση και στατική αποκατάσταση του παραθαλάσσιου Τείχους (μπεντενάκι), καθώς και το έργο στον κόλπο του Δερματά, που εκτός από τον σωστικό του χαρακτήρα χαρακτηρίζεται και από τη δημιουργία μιας διπλής αστικής παραλίας.

Η παρουσίαση του Αλέξη Καλοκαιρινού έκλεισε με φωτογραφικό υλικό από τα δυο Φεστιβάλ των Τειχών, το 2024 και το 2025.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Γεωργία Μηλάκη, οι Αντιδήμαρχοι Τάσος Τσατσάκης, Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη, Γιώργος Σισαμάκης, Νίκος Γιαλιτάκης, Μανόλης Χαιρέτης, Φιλαρέτη Δαφέρμου Χρονάκη,

ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Γιώργος Βουρεξάκης, ο Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Κώστας Βαρβεράκης και Μάρα Παναγιωτάκη αντίστοιχα, οι Πρόεδροι της 3ης και 4ης Δημοτικής Κοινότητας Μιχάλης Βάμβουκας και Δωροθέα Βρούχου αντίστοιχα.

Την τελετή του ανοίγματος της πύλης Αγίου Γεωργίου συνόδεψε μουσικά η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου, υπό τη Διεύθυνση του Λεωνίδα Τζωρτζάκη.

Video μπορείτε να δείτε εδώ https://www.youtube.com/watch?v=EdYMpKXKGKY