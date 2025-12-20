Κρήτη: Άφαντος ο 33χρονος γιατρός στα Χανιά – Μάρτυρας τον είδε να τρέχει στα χωράφια

«Στο Silver Alert τον αναγνώρισα αμέσως και πήρα την Αστυνομία που ήρθε και έψαξε – Στα χόρτα φαίνονται οι πατημασιές του»

Άφαντος παραμένει ο 33χρονος ειδικευόμενος γιατρός του Βενιζέλειου Νοσοκομείου στην Κρήτη, ο οποίος εξαφανίστηκε στις 7 Δεκεμβρίου, προκαλώντας έντονη αγωνία στην οικογένειά του για την τύχη του.

Μαρτυρία από το χωριό Πεμόνια στα Χανιά, δύο χιλιόμετρα από το σημείο όπου εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του αγνοούμενου ωτορινολαρυγγολόγου Αλέξη Τσικόπουλου, δίνει νέα διάσταση στις έρευνες. Η μητέρα του είχε ενημερωθεί ότι το όχημα ακινητοποιήθηκε λόγω μηχανικής βλάβης, γεγονός που οδηγεί στην εκτίμηση ότι ο γιατρός συνέχισε πεζός.

Μάρτυρας που μίλησε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» δήλωσε βέβαιος ότι είδε τον αγνοούμενο στις 10 Δεκεμβρίου, τρεις ημέρες μετά την εξαφάνιση. «Είδα έναν άνθρωπο να έρχεται πεζός. Μου έκανε εντύπωση και άνοιξα τα μεγάλα φώτα. Εκείνος τρόμαξε και άρχισε να τρέχει μέσα στα χωράφια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως θεώρησε αρχικά ότι πρόκειται για εργάτη που μάζευε ελιές και δεν έδωσε συνέχεια. Όταν όμως είδε τη φωτογραφία του γιατρού στο Silver Alert, τον αναγνώρισε και ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία ερεύνησε την περιοχή εντοπίζοντας ίχνη πατημασιών.

Ο μάρτυρας υπέδειξε επίσης ακατοίκητα σπίτια κοντά στο σημείο, όπου ο αγνοούμενος θα μπορούσε να είχε βρει προσωρινό καταφύγιο. «Από εκεί τα χωράφια οδηγούν σε κατοικημένες περιοχές. Σε 15 λεπτά φτάνεις στους Αγίους Πάντες, όπου άκουσα ότι τον είδαν», είπε.



Η σπιτονοικοκυρά του γιατρού μιλά για τον χαρακτήρα του

Η σπιτονοικοκυρά του Αλέξη Τσικόπουλου, που είχε σχεδόν καθημερινή επαφή μαζί του, περιέγραψε έναν άνθρωπο ήσυχο και αφοσιωμένο στη δουλειά του. «Ήταν πολύ καλός γιατρός, αγαπητός στο Βενιζέλειο, εξυπηρετούσε τους ασθενείς με ευγένεια και αγάπη», είπε συγκινημένη.

Αναφέρθηκε επίσης στις πρώτες κινήσεις των γονιών του όταν έφτασαν στην Κρήτη. «Η μητέρα του πήρε ρούχα για να τα μυρίσουν τα σκυλιά και πήγε στα Χανιά. Έψαξαν κοντά στο μοναστήρι της Χρυσοπηγής αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Κάποιοι τον είδαν κοντά στο χωριό Φρες», σημείωσε.

Σύμφωνα με την ίδια, τίποτα δεν μαρτυρούσε πρόθεση φυγής. «Το λάπτοπ και τα βιβλία του ήταν πάνω στο κρεβάτι, το πορτοφόλι και η ταυτότητα στο σπίτι. Το πλυντήριο ρούχων ήταν ανοιχτό. Δεν έβγαινε συχνά, διάβαζε πολύ», πρόσθεσε.

Η αγωνία της οικογένειας και οι έρευνες

Ο πατέρας του γιατρού, Γιώργος Τσικόπουλος, μίλησε στην εκπομπή με φωνή γεμάτη απόγνωση. «Δεν θέλω να πιστεύω το χειρότερο. Μπαίνει στο μυαλό μου, αλλά δεν θέλω να το δεχτώ», είπε.

Όπως εξήγησε, ο γιος του τον είχε καλέσει την Κυριακή, λέγοντάς του ότι δεν αισθανόταν καλά. «Έκλεισα εισιτήριο και πήγα, αλλά όταν έφτασα είχε εξαφανιστεί. Το κινητό του έκλεισε το βράδυ της Κυριακής και άνοιξε ξανά τη Δευτέρα το απόγευμα», ανέφερε.

Ο ίδιος απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόσφατης ερωτικής απογοήτευσης, επισημαίνοντας ότι ο γιος του είχε δεχθεί πίεση στο εργασιακό περιβάλλον. «Μου είχε εκμυστηρευτεί ότι κάποιοι του μίλησαν άσχημα στη δουλειά, ήθελαν να τον μειώσουν», είπε.

Η μητέρα του γιατρού παραμένει στην Κρήτη συμμετέχοντας ενεργά στις έρευνες. Εξήρε την προσπάθεια της Αστυνομίας και κάλεσε εθελοντές από όλη τη χώρα να συνδράμουν. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον ψευδοερευνητή που ισχυριζόταν ότι μπορούσε να εντοπίσει τον γιο της μέσω «κβαντικής τεχνολογίας». «Μου έδωσε ελπίδες μεγάλες και τώρα έχω πέσει», είπε συγκινημένη.

Οι μαρτυρίες από την περιοχή

Το «Τούνελ» βρέθηκε στο σημείο όπου καταγράφηκε το τελευταίο στίγμα του κινητού του γιατρού. Ο πρόεδρος των Εθελοντών Εκτάκτων Αναγκών, Παντελής Καπαρουδάκης, δήλωσε ότι παρά τις εκτεταμένες έρευνες, δεν έχει εντοπιστεί κανένα ίχνος του. «Το όχημά του βρέθηκε εδώ, αλλά οι έρευνες δεν απέδωσαν», τόνισε.

Άλλος μάρτυρας ανέφερε ότι είδε έναν ψηλό άνδρα με κουκούλα να περπατά προς τα Χανιά. «Επειδή είμαι εθελοντής και είχα δει σχετική ανάρτηση της Πολιτικής Προστασίας, ειδοποίησα αμέσως τις Αρχές», είπε, προσθέτοντας ότι η ομάδα του ερεύνησε δύσβατη περιοχή με πηγάδια χωρίς αποτέλεσμα.