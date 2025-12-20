Σταύρος Αρναουτάκης: « γέφυρα συνεργασίας η απευθείας αεροπορική σύνδεση Κρήτης – Κύπρου»

Σε κλίμα συγκίνησης και με προοπτικές ισχυρής ανάπτυξης πραγματοποιήθηκε η υποδοχή της πρώτης απευθείας πτήσης της Cyprus Airways από τη Λάρνακα προς το Ηράκλειο, μια κίνηση που θεωρείται στρατηγικής σημασίας για τον τουρισμό και τις σχέσεις των δύο περιοχών.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, καλωσορίζοντας την αντιπροσωπεία, σημείωσε ότι η σύνδεση θα περιλαμβάνει δύο πτήσεις κατά τη χειμερινή περίοδο και περισσότερες το καλοκαίρι. Στόχος της Περιφέρειας είναι η ενδυνάμωση της εμπορικής και τουριστικής κίνησης, με τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της γραμμής.



Νέες προοπτικές για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη

Η Υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή τόνισε ότι η νέα σύνδεση δημιουργεί νέες προοπτικές και για τους δύο προορισμούς, σημειώνοντας πως η Κρήτη αποτελεί κορυφαίο προορισμό και κατά τους χειμερινούς μήνες.

Η εξέλιξη αυτή ευθυγραμμίζεται με τον στρατηγικό στόχο για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη με μέτρο και ισορροπία. Παράλληλα, συνεχάρη την εταιρεία και τον Κύπριο ομόλογό της για την πρωτοβουλία που ενισχύει τις συνέργειες.

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Τουρισμού Κυπριακής Δημοκρατίας Κώστας Κουμής χαρακτήρισε τη μέρα ιστορική για τον τουρισμό των «δύο μεγαλονήσων του ελληνισμού».

Αναφέρθηκε στους ισχυρούς ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς που συνδέουν την Κρήτη και την Κύπρο, υπογραμμίζοντας ότι η τακτική πτήση θα αυξήσει τις ταξιδιωτικές επισκέψεις εκατέρωθεν.

Δεσμοί πίστης και κοινή ταυτότητα

Ιδιαίτερη έμφαση στους πνευματικούς δεσμούς έδωσε ο Επίσκοπος Μεσαορίας Γρηγόριος, εκπροσωπώντας την Εκκλησία της Κύπρου. Ο Επίσκοπος έκανε λόγο για τη συνάντηση της «αποστολοβάδιστης» Κύπρου με την «αδελφή» Κρήτη, υπογραμμίζοντας την κοινή Ορθόδοξη πίστη και τον ελληνικό πολιτισμό, ενώ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη διαχρονική προσφορά των Κρητών στους αγώνες για την ελευθερία της Κύπρου.

Τέλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος Cyprus Airways Θάνος Πασχάλης επιβεβαίωσε ότι οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Εξέφρασε την ελπίδα ότι η συνεργασία με την πολιτεία θα οδηγήσει σε αύξηση των δρομολογίων την καλοκαιρινή περίοδο, ευχαριστώντας τα αρμόδια Υπουργεία για την υποστήριξή τους.

Στο πλαίσιο των επαφών που θα γίνουν στην Κρήτη έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο το πρωί 20 Δεκεμβρίου στις 10, συνάντηση στην Περιφέρεια Κρήτης της Κυπριακής αντιπροσωπείας με εκπροσώπους της Περιφέρειας Κρήτης και τοπικούς φορείς,

την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου επίσκεψη στο Ρέθυμνο και συνάντηση με τοπικούς φορείς στις 11 στο κτίριο της Π.Ε. Ρεθύμνου και αναχώρηση την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου στις 11:30 από Αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης» με τελετή για την επιτυχή έναρξη του δρομολογίου και αναχώρηση της πτήσης επιστροφής.