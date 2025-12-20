ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Δημοσίευσε στο Διαδίκτυο γυμνές φωτογραφίες 15χρονης – Το μαρτύριο του ανήλικου κοριτσιού και η καταγγελία στην αστυνομία

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισαν στο κινητό τηλέφωνο του 28χρονου φωτογραφίες του 15χρονου κοριτσιού.

Υπόθεση παιδικής πορνογραφίας απασχολεί τα τελευταία 24ωρα της διωκτικές αρχές του Ηρακλείου μετά την καταγγελία ενός 15χρονου κοριτσιού.

Το μικρό κορίτσι δεν άντεχε άλλο την πίεση και τις απειλές του 28χρονου και βρήκε τη δύναμη και το κουράγιο να μιλήσει στους γονείς του και να περάσει το κατώφλι του Αστυνομικού Τμήματος της περιοχής όπου ζει προκειμένου να τον καταγγείλει.

Ο εφιάλτης του 15χρονου κοριτσιού ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι, όταν τον γνώρισε μέσω των social media και αντάλλαξαν μηνύματα. Εκείνος της έστειλε γυμνές του φωτογραφίες και με πιέσεις και απειλές κατάφερε να πείσει το μικρό κορίτσι να του στείλει δικές του γυμνές φωτογραφίες. Η 15χρονη της έστειλε ελπίζοντας ότι έτσι θα τον ξεφορτωνόταν.

Το μαρτύριο όμως συνεχίστηκε μέχρι που το 15χρονο παιδί είδε τις φωτογραφίες του δημοσιοποιημένες στο διαδίκτυο με ψεύτικο προφίλ από τον δράστη.
Ανήμπορο να κάνει κάτι και με τον 28χρονο να επιμένει να συναντηθούν από κοντά, το παιδί βρήκε τη δύναμη να μιλήσει και να ζητήσει βοήθεια από τους γονείς της.

Μαζί με τη μητέρα της πήγαν στο Αστυνομικό Τμήμα και περιέγραψε στους αστυνομικούς τα όσα έχει ζήσει και αμέσως οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα στο σπίτι του παρουσία εισαγγελικού λειτουργού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patis.gr, στο κινητό του τηλέφωνο οι αστυνομικοί εντόπισαν τις γυμνές φωτογραφίες του κοριτσιού καθώς και μία φωτογραφία με ένα πολεμικό όπλο, καλάσνοκοφ. Ερωτηθείς για το όπλο, ο 28χρονος υπέδειξε το σημείο όπου το είχε κρυμμένο, το οποίο και απεστάλη στα εγκληματολογικά εργαστήρια των Αθηνών.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

