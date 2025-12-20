Πρώτη αιτία θανάτου στην Κρήτη το 2025 οι λοιμώξεις του αναπνευστικού

Εμβολιαστείτε για προστασία, λένε στην εφημερίδα “Πατρίς” οι Δ. Κοφτερίδης – Χ. Λυδάκης.
Μια από τις πιο διαδεδομένες κατηγορίες νοσημάτων που επηρεάζουν ή ακόμη και απειλούν την υγεία εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων ετησίως, είναι οι λοιμώξεις του αναπνευστικού.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των νοσοκομείων της Κρήτης, από την αρχή της χρονιάς μέχρι σήμερα, 261 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από οξεία αναπνευστική λοίμωξη.
Είναι η πρώτη αιτία θανάτου για το 2025 στο νησί και ακολουθούν οι θάνατοι -έφυγαν από τη ζωή 183 άνθρωποι- από καρδιακή ανακοπή.
Τα εμβόλια που πρέπει να κάνουμε
Οι διευθυντές των Παθολογικών Κλινικών του ΠΑΓΝΗ και του Βενιζελείου Διαμαντής Κοφτερίδης και Χάρης Λυδάκης, είπαν στην εφημερίδα «Πατρίς» ότι ο κόσμος, κυρίως οι ηλικιωμένοι, οι άνθρωποι που τους φροντίζουν και εκείνοι που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου του πληθυσμού, πρέπει να φροντίζουν να κάνουν τα εμβόλια που προβλέπονται.
Ο Διαμαντής Κοφτερίδης
Ακόμη, να αποφεύγουν τον συγχρωτισμό, να χρησιμοποιούν μάσκα όταν βρίσκονται με πολύ κόσμο και να φροντίζουν για τη σωστή υγιεινή των χεριών τους.
«Συστήνουμε στους άνω των 65 να κάνουν τα εμβόλια της γρίπης, του covid-19 και του RSV (αναπνευστικός συγκυτιακός ιός)» σημείωσε ο κ. Λυδάκης, επισημαίνοντας ότι έρχεται μετά τα Χριστούγεννα, από τον Ιανουάριο, η «σούπερ-γρίπη» και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι.
Ο Χάρης Λυδάκης
«Οι κάτω των 65 που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες, πρέπει να κάνουν το εμβόλιο της γρίπης και του κορωνοϊού», τόνισε ο κ. Κοφτερίδης , δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να εμβολιαστούν οι φροντιστές ατόμων με προβλήματα υγείας και ηλικιωμένων.
Ο ίδιος σημείωσε ότι προς το παρόν είναι αυξημένα τα περιστατικά covid-19 στην κλινική του και η έξαρση της γρίπης θα ακολουθήσει τις επόμενες εβδομάδες.
Καθ’ οδόν η «σούπερ-γρίπη»
Η εμφάνιση του νέου «υποκλάδου» Κ του ιού της γρίπης, έχει ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση γύρω από την αποτελεσματικότητα του φετινού αντιγριπικού εμβολίου. Παρότι στην Ελλάδα η κυκλοφορία του ιού παραμένει μέχρι στιγμής χαμηλή, η διεθνής εικόνα – με αυξημένα περιστατικά και νοσηλείες σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο, προκαλεί εύλογη ανησυχία.
Η «σούπερ γρίπη» εμφανίζεται κάθε χρόνο με εποχικό χαρακτήρα, με την έντασή της να διαφοροποιείται ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Στην Ελλάδα, η άνοδος των κρουσμάτων καταγράφεται συνήθως από τα μέσα έως τα τέλη Δεκεμβρίου.
Φέτος, ωστόσο, η δημόσια συζήτηση ξεκίνησε νωρίτερα, καθώς στο προσκήνιο βρέθηκε ο νέος «υποκλάδος» Κ του ιού της γρίπης τύπου Α (Η3Ν2), ο οποίος φαίνεται να αποτελεί σημαντικό ποσοστό των στελεχών που έχουν εντοπιστεί στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η εμφάνιση ενός νέου υποκλάδου σημαίνει ότι ο γενικός πληθυσμός δεν διαθέτει ανοσία.
Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η σύνθεση του αντιγριπικού εμβολίου αποφασίζεται αρκετούς μήνες πριν από τη διάθεσή του, βάσει των τότε επιδημιολογικών δεδομένων. Ως αποτέλεσμα, δεν ήταν δυνατόν να περιλαμβάνει ειδικά τον υποκλάδο Κ, ο οποίος εμφανίστηκε σε μεταγενέστερο στάδιο. Παρά αυτόν τον περιορισμό, οι μέχρι τώρα ενδείξεις δείχνουν ότι ο εμβολιασμός εξακολουθεί να προσφέρει ουσιαστική προστασία.
Αν και μπορεί να μην αποτρέπει πάντα τη μόλυνση, μειώνει σημαντικά τη βαρύτητα των συμπτωμάτων και τον κίνδυνο επιπλοκών, περιορίζοντας παράλληλα την ανάγκη για νοσηλεία. Ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες παραμένουν οι ηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά και τα άτομα με χρόνια νοσήματα, οι οποίοι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών.
Οι οδηγίες των ειδικών αναφέρουν ότι ο αντιγριπικός εμβολιασμός πρέπει να γίνεται έγκαιρα, πριν από την έναρξη της εποχικής έξαρσης, καθώς απαιτούνται περίπου δύο εβδομάδες για την ανάπτυξη ανοσίας. Η ιδανική περίοδος εμβολιασμού τοποθετείται από τα μέσα Οκτωβρίου έως τα τέλη Νοεμβρίου.
Ωστόσο, ακόμη κι αν δεν πραγματοποιηθεί μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της περιόδου της γρίπης.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ