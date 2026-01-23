2η Διεθνής Συνάντηση του έργου «Lead EXPORT» στο Ηράκλειο Στο επίκεντρο η εξωστρέφεια και τα χρηματοδοτικά εργαλεία

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στο Ηράκλειο η 2η διήμερη Διεθνής Εκπαιδευτική Συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού έργου Lead EXPORT «Νέα προσέγγιση για την απελευθέρωση των εξαγωγικών δυνατοτήτων μιας τοπικής οικονομίας υπό συνθήκες αβεβαιότητας», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Europe με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης ως εταίρου.

Το έργο LEAD EXPORT στοχεύει να ενισχύσει τις εξαγωγικές δυνατότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), οι οποίες αποτελούν βασικό πυλώνα για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Το διήμερο, Τετάρτη 21 και Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, εκπρόσωποι φορέων από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες (Πολωνία, Δανία, Κροατία, Ιταλία, Ουκρανία, Ιρλανδία, Σερβία και Ελλάδα) συναντήθηκαν με κεντρικό θέμα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υποστηρίζουν την εξαγωγική δραστηριότητα των περιφερειών.

Εργασίες Πρώτης Ημέρας: Πολιτικές και Καλές Πρακτικές

Η έναρξη των εργασιών πραγματοποιήθηκε με χαιρετισμούς από θεσμικούς εκπροσώπους. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων Γιώργος Αλεξάκης, ενώ τον χαιρετισμό του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Μιχάλη Βάμβουκα μετέφερε ο Σύμβουλός του, Παναγιώτης Ιγνατιάδης.

Στη συνέχεια, η Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη», Μαρία Κασωτάκη, παρουσίασε το πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Κρήτη 2021 2027», εστιάζοντας στις δράσεις για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.

Ως παράδειγμα επιτυχημένης συνεργασίας και αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων, ο εκπρόσωπος του Μεσογειακού Κέντρου Ικανοτήτων Αγροδιατροφής Γιώργος Μανουσάκης και η Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας Savidakis Family Σοφία Σαβιδάκη, αναφέρθηκαν στην κοινή τους πορεία και τον τρόπο που τα διαθέσιμα εργαλεία συνέβαλαν στην ανάπτυξη της επιχείρησης.

Ακολούθως, οι εκπρόσωποι των εταίρων παρουσίασαν τα αντίστοιχα εργαλεία που εφαρμόζονται στις χώρες τους.

Η πρώτη ημέρα ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στο H2BHUB του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου, όπου η υπεύθυνη ευρωπαϊκών προγραμμάτων Μαρία Συμεωνίδου ανέλυσε τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Enterprise Europe στην Κρήτη.

Εργασίες Δεύτερης Ημέρας: Καινοτομία και Έρευνα

Τη δεύτερη ημέρα, οι εταίροι επισκέφθηκαν το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (STEP-C) και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Ο Διευθυντής του STEP-C Γιώργος Παπαμιχαήλ παρουσίασε τις δραστηριότητες του Πάρκου, ενώ ο Τεχνικός Προϊστάμενος του δικτύου PRAXI Κώστας Βαβέκης αναφέρθηκε στον ρόλο του δικτύου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι παρουσιάσεις από εκπροσώπους των εταιρειών IONOS, Ernst & Young, ORama VR, PCNMaterials και Traqbeat, οι οποίες συνεργάζονται με το STEP-C. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του Πάρκου και των εταιρειών, προσφέροντας στους εταίρους μια ολοκληρωμένη εικόνα του οικοσυστήματος καινοτομίας της Κρήτης.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Περιφέρεια Κρήτης, Συντονίστρια είναι η Μαρία Κανδηλογιαννάκη.

Πληροφορίες:

Εμμανουήλ Σπιθάκης spithakis@crete.gov.gr

Ιωάννα Τσάκα tsaka@creteregion.gr

Τηλ.: 2813 410453 & 2813 410420