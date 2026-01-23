Ηράκλειο:Συνάντηση Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη με τον Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη

Μια εκτενής και ουσιαστική σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα Λιμένα Χερσονήσου, όπου ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης παρέδωσε στον πρώην Υπουργό και Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη έναν πλήρη φάκελο με όλες τις προτεραιότητες και τα κρίσιμα έργα που αφορούν τον Δήμο.

Στη συνάντηση συμμετείχαν Αντιδήμαρχοι, Εντεταλμένοι Σύμβουλοι και πρόεδροι δημοτικών εταιριών, με στόχο την αναλυτική παρουσίαση των αναγκών της περιοχής και τον καθορισμό του πλαισίου συνεργασίας με την Πολιτεία, ώστε να δρομολογηθούν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις.

Ο Δήμαρχος ανέλυσε διεξοδικά τα ζητήματα που απασχολούν τον Δήμο, ξεκινώντας από τον ΒΟΑΚ στο τμήμα Καρτερός–Γούρνες, όπου επίκειται η έναρξη των εργασιών από την εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Ε. Τόνισε την ανάγκη κατασκευής των κόμβων Καρτερού και Ανωπόλεως, ενώ υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί η δημιουργία του τούνελ Καρτερού στο ύψος του Κακού Όρους.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα αντιπλημμυρικά έργα των περιοχών Γουρνών, Γουβών, Ανάληψης και του κόμβου Χερσονήσου, επισημαίνοντας ότι οι μελέτες του ΟΑΚ Α.Ε. είναι ώριμες και ότι ο Δήμος έχει ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις του Υπουργείου, αναμένοντας πλέον τη χρηματοδότηση, για την υλοποίησή τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις τέσσερις αιτήσεις στήριξης για αγροτική οδοποιία μέσω του ΠΑΑ, για τις οποίες οι μελέτες έχουν ολοκληρωθεί και τα έργα έχουν εγκριθεί, με τον Δήμο να αναμένει την επίσημη ανακοίνωση χρηματοδότησης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο Δήμαρχος έθεσε επίσης το ζήτημα της ολοκλήρωσης των έργων αποκατάστασης των ζημιών από τις πλημμύρες του 2020, τα οποία εκκρεμούν στο Υπουργείο Υποδομών, με εναλλακτική δυνατότητα υλοποίησης από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο Δήμαρχος επανέφερε το πάγιο αίτημα για νέα σύμβαση με το αρμόδιο Υπουργείο σχετικά με τη Μαρίνα Μαλίων, με στόχο την αξιοποίησή της. Παρουσίασε επίσης την ανάγκη προώθησης του οδικού άξονα Καρτερός–Καλό Χωριό–Γάλιπε–Γαλίφα–Σμάρι–Καστέλι ως εναλλακτική όδευση προς το Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι.

Αναφορικά με τις εγκαταστάσεις του πρώην ΠΙΚΠΑ στο Κοκκίνη Χάνι, ζήτησε την παραχώρησή τους στον Δήμο, ώστε να αξιοποιούνται ως κατασκηνώσεις κατά τους θερινούς μήνες και να φιλοξενούν δημοτικές δράσεις το υπόλοιπο διάστημα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ζήτημα της σχολικής στέγης και ειδικότερα των εγκαταστάσεων που φιλοξενούν το Μουσικό και Καλλιτεχνικό Σχολείο. Ο Δήμαρχος ανέδειξε τα προβλήματα καταλληλότητας των υφιστάμενων κτιρίων και ζήτησε συνάντηση με την ΕΤΑΔ Α.Ε. για την παραχώρηση ακινήτων, εντός του χώρου της Πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών, με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων σχολικών μονάδων.

Τόνισε επίσης την ανάγκη ίδρυσης Τεχνικού Λυκείου προσανατολισμένου στα επαγγέλματα του τουρισμού, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της τοπικής οικονομίας. Έθεσε παράλληλα το θέμα της κατασκευής νέου αγωγού ύδρευσης από τα Μάλια προς τη Χερσόνησο, προκειμένου να περιοριστούν οι απώλειες νερού.

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε επίσης στο πρόβλημα της κατάπτωσης του παραλιακού μετώπου στις Γούβες και στο Σαραντάρι, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τις προεκτιμήσεις το ζήτημα μπορεί να αντιμετωπιστεί με προϋπολογισμό περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Στη συζήτηση εντάχθηκαν και τα ζητήματα που αφορούν την εκμίσθωση παραλιών βάσει του Νόμου 5092/24 από τις δημοτικές εταιρίες, καθώς και οι ανάγκες των αθλητικών εγκαταστάσεων, με στόχο την εξεύρεση λύσης για την κατασκευή του κλειστού των Μαλίων και για τη συντήρηση του κλειστού της Χερσονήσου.

Παρουσιάστηκαν τέλος, οι προτεραιότητες του Δήμου σχετικά με τη λειψυδρία και την ανάγκη ενίσχυσης των υφιστάμενων πηγών υδροδότησης, ενώ έγινε αναφορά στην ώριμη μελέτη του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» για νέα προβλήτα στη λιμενική ζώνη, η οποία μπορεί να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.

Από την πλευρά του, ο κ. Αυγενάκης δήλωσε ότι θα αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες για τη συνάντηση με την ΕΤΑΔ σχετικά με τα σχολικά κτίρια, για την προώθηση των διαδικασιών που αφορούν τη Μαρίνα Μαλίων και για τη χρηματοδότηση του νέου αγωγού Μάλια–Χερσονήσου.

Υπογράμμισε ότι έχει καταγράψει όλα τα ζητήματα και ότι θα επιδιώξει να δοθούν λύσεις στα περισσότερα από αυτά, διευκρινίζοντας ότι οι δεσμεύσεις του αφορούν τις άμεσες ενέργειες που μπορεί να δρομολογήσει σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία.

«Ως Δημοτική Αρχή εργαζόμαστε με συνέπεια, τεκμηρίωση και καθαρό σχέδιο για να προχωρήσουν τα έργα που έχει ανάγκη ο τόπος μας» ανέφερε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Καταθέσαμε έναν πλήρη και ώριμο φάκελο με συγκεκριμένες προτάσεις έργων, με στόχο να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να υπάρξει ουσιαστική συνεργασία με την Πολιτεία. Η Χερσόνησος αξίζει λύσεις που θα στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα και σε συντονισμένη προσπάθεια. Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε με επιμονή, ώστε κάθε έργο που αφορά την καθημερινότητα, την ασφάλεια και την ανάπτυξη του Δήμου μας να γίνει πράξη».