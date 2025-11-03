3 Νοεμβρίου γιορτάζει ο Άγιος Γεώργιος ομεθυστής

Άγιος Γεώργιος ο Μεθυστής: έτσι χαρακτηρίζεται από το λαό μας (όχι από τη λειτουργική πράξη της Εκκλησίας) ο άγιος μεγαλομάρτυρας Γεώργιος στη δεύτερη γιορτή του, 3 του Νοέμβρη. Ο λόγος, ότι την ημέρα εκείνη στις παραδοσιακές ελληνικές κοινωνίες άνοιγαν το καινούργιο κρασί – και το ευλογούσαν στην εκκλησία.

Ο τάφος του αγίου Γεωργίου

Στην πραγματικότητα, τη μέρα εκείνη γιορτάζεται η ανακομιδή των λειψάνων του αγίου, δηλ. η μεταφορά τους στη Λύδδα της Ιόππης (Παλαιστίνης), πατρίδα της μητέρας του, της αγίας Πολυχρονίας, ενώ ο πατέρας του αγίου, ο άγιος Γερόντιος, ήταν από την Καππαδοκία.

Γιορτάζονται επίσης και τα εγκαίνια του ιστορικού ναού του, που σώζεται ακόμη εκεί και είναι σεβαστός όχι μόνο από τους χριστιανούς, αλλά και από τους μουσουλμάνους (οι οποίοι ονομάζουν τον άγιο “Χάντερ”, δηλ. “Πράσινο”).

Ο Άι Γιώργης όμως είναι και “Γαλατάς”, καθώς συνδέεται με την ευλογία των αιγοπροβάτων στην κύρια γιορτή του (ημέρα της μνήμης του), 23 Απριλίου ή Δευτέρα του Πάσχα.

Τότε, σε κάποια μέρη της πατρίδας μας, π.χ. Κρήτη, οι βοσκοί φέρνουν τα κοπάδια τους στην αυλή της εκκλησίας του αγίου, ο ιερέας τα ευλογεί και στη συνέχεια εκείνοι τα αρμέγουν και προσφέρουν το γάλα στους παρευρισκόμενους.

Πρόκειται για μια ακόμη περίσταση, όπου η κοινωνική ζωή συνδεόταν άμεσα με την πνευματική μας κληρονομιά, όπως συνέβαινε όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλες τις χριστιανικές χώρες, όταν η κουλτούρα μας ζούσε ακόμη – σήμερα, σε μια εκδυτικισμένη Ελλάδα (σχεδόν ρημαγμένη, παρακμασμένη, στα πρόθυρα νευρικής κρίσης), απομένουν κάποια ίχνη αυτών των παραδόσεων, που ευτυχώς πού και πού αναβιώνουν με τη βοήθεια πολιτιστικών συλλόγων ή κάποιων δραστήριων ιερέων.

Σύμφωνα την εκκλησία μας δεν υπάρχει σχέση με το κρασί και τον Άγιο Γεώργιο που στις 3 Νοεμβρίου τιμάται η ανάμνηση της κατάθεσης των λειψάνων του στο ναό του στην Παλαιστίνη, ωστόσο η συνήθεια να ανοίγουν εκείνη τη μέρα τα βαρέλια τον κατέστησε… Μεθυστή και με το όνομα αυτό καταγράφεται στο ελληνικό λαϊκό εορτολόγιο.

Σπουδαία γιορτή, το άνοιγμα του βαρελιού με το καινούργιο κρασί, γνωστή από τα χρόνια του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Στις αρχές της Άνοιξης τα «Πιθοίγεια» στην αρχαία Αθήνα, το άνοιγμα των πιθαριών με το καινούργιο κρασί ήταν εντεταγμένα στην επίσημη εορτή των Ανθεστηρίων.

Την ημέρα των Πιθοιγείων οι Αθηναίοι έκαναν σπονδές έξω από το ιερό του Διονύσου. Έριχναν δηλαδή στη γη λίγο κρασί. Επέστρεφαν «τα σα εκ των σων», το δώρημα του Διονύσου. Ήταν και τότε μέρα χαράς, γιορτής και άκρατης οινοποσίας. Την επόμενη ημέρα συνέχιζαν και πάλι με οινοποσία και χοές.

Το κρασί παρέμεινε συνδεδεμένο με τη θεότητα στη χριστιανική λατρεία, αλλά ταυτόχρονα και με τη χαρά της ζωής. Έτσι ο Αι Γιώργης έγινε Μεθυστής εκφράζοντας αυτήν την πανάρχαια σύνδεση του οίνου με το ιερό και το θείον. Ο Άγιος Γεώργιος του Νοεμβρίου είναι αγροτικός άγιος και κυρίως αμπελουργικός.

Στάμνες γεμάτες κρασί με δίχρωμα φύλλα, κιτρινοπράσινα λόγω της εποχής, θα δει στη γιορτή του. Και τους αμπελουργούς να γιορτάζουν και να προσφέρουν τις νενομισμένες απαρχές στον Άγιο τους.

Σχεδόν σε όλη τη Κρήτη ο εορτασμός του Αγίου Γεωργίου αρχίζει στις 2 Νοεμβρίου. Οι παραγωγοί κρασιού φρόντιζαν να πάνε στους ναούς κρατώντας στάμνες με το καινούργιο κρασί το απόγευμα ή και την επόμενη, ανήμερα της γιορτής.

Στις 3 Νοεμβρίου είναι σχεδόν πανελλήνιο το έθιμο να ανοίγουν τα βαρέλια με το φρέσκο κρασί. Στην Κρήτη η διαδικασία αυτή παίρνει πανηγυρικό χαρακτήρα. Από το πρωί σχηματίζονται παρέες για να «δοκιμάσουν» το κρασί και να ζήσουν την ιδιαιτερότητα της ημέρας. Στα αμπελουργικά χωριά όλα τα σπίτια είναι ανοιχτά και προσφέρονται ειδικά μεζεδάκια για τους επισκέπτες.

Άγιε μου Γιώργη, μεθυστή ,βλόγησε τη σοδειά μου

φάε και πιές και σίμωσε,και φύλα τα παιδιά μου

Μα γω κρασί δεν έπινα.,Εγώ το κοινωνούσα.

Και εδά μεθώ και χαίρομαι,κι όλο θα το βλογούσα,

αρκεί να μου το τάξετε,σε τούτη δω τη σχόλη

πως κάθε χρόνο θα ‘ρχεστε,να μου το φέρνετ’ όλοι.

Πηγή: zarpanews.gr και crete.mmx.gr