Χειροτονία Διακόνου στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΔΙΑΚΟΝΟΥ
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
1 Νοεμβρίου 2025

Το πρωί του Σαββάτου, 1ης Νοεμβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος μετέβη στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίας Κυριακής Γαράζου Μυλοποτάμου, όπου χοροστάτησε κατά τον Όρθρο και τέλεσε την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, συμπαραστατούμενος υπό του Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως, Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου Παρθενίου, και πλήθους κληρικών της Μητροπόλεως και άλλων εκκλησιαστικών επαρχιών.

Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, τελέσθηκε η εις Διάκονον χειροτονία του κ. Νικολάου Ρουσσάκη, θεολόγου-αγιογράφου, καθηγητού της Σχολής Αγιογραφίας της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου και κατά σάρκα υιού του Εφημερίου της Ενορίας Γαράζου, Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου Νικολάου Ρουσσάκη.

Ο Σεβασμιώτατος απευθύνθηκε με συγκίνηση και πνευματική ευφροσύνη και με σχετικές παραινέσεις στο νέο Διάκονο, τονίζοντάς του να θυμάται πάντοτε ότι η Ιερωσύνη είναι χάρις και όχι δικαίωμα και να διακονεί όλους τους ανθρώπους με πατρική αγάπη και στοργή κατά τις εντολές της Εκκλησίας.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, προσφέρθηκε από πλευράς της οικογένειας του νέου Διακόνου Νικολάου Ρουσσάκη κέρασμα προς τους πολυπληθείς προσκυνητές, που προσέτρεξαν για να αναφωνήσουν το «Άξιος».

