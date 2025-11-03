Ρέθυμνο:Αφή της Φλόγας του Αρκαδίου στον 85ο ΑΡΚΑΔΙΟ ΔΡΟΜΟ

ΑΦΗ ΤΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΤΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥ

ΣΤΟΝ 85ο ΑΡΚΑΔΙΟ ΔΡΟΜΟ

2 Νοεμβρίου 2025

Το πρωί της Κυριακής, 2ας Νοεμβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος τέλεσε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, στο Καθολικό της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αρκαδίου, με την παρουσία του Ενδοξωτάτου Ταξιάρχου Νικολάου Κωστάκη,

Διοικητού της 5ης Α/Μ Ταξιαρχίας «V Μεραρχία Κρητών», του Επιτελάρχη της 5ης Α/Μ Ταξιαρχίας «V Μεραρχία Κρητών», Συνταγματάρχου Γεωργίου Τσιαντούλα, του Ανώτατου Διοικητού Φρουράς Ρεθύμνου και Διοικητού του 548 Α/Μ ΤΠ Ρεθύμνου, Αντισυνταγματάρχου Εμμανουήλ Μουρτζάκη, του Διοικητού του 547 Α/Μ ΤΠ Ρεθύμνου, Αντισυνταγματάρχου Γεωργίου Σφηναρόλη, καθώς και αντιπροσωπείας της 6ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Σταυρωμένου.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, άπαντες μετέβησαν στην Πυριτιδαποθήκη της Μονής, όπου τελέσθηκε Επιμνημόσυνη Δέηση και ακολούθως ο Σεβασμιώτατος άναψε τη δάδα της μικρής Κυριακής, μαθήτριας του εν λόγω Σχολείου, με την άσβεστη φλόγα του Αρκαδίου.

Ο Σεβασμιώτατος τόνισε προς όλους, και ιδιαίτερα προς τα παιδιά, να κρατούν διαρκώς αναμμένη στην καρδιά τους τη φλόγα της αγάπης, της τιμής, της πίστεως και της φιλοπατρίας και να πορεύονται στη ζωή τους εμπνεόμενοι από το παράδειγμα της Αρκαδικής Εθελοθυσίας.

Στη συνέχεια, με το κτύπημα της καμπάνας, κατά την τάξη, εκκίνησε ο 85ος Αρκάδιος Δρόμος, με τη συμμετοχή εκατοντάδων ανθρώπων όλων των ηλικιών.