30ετές Μνημόσυνο Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Θεοδώρου (Τζεδάκη)

21 Φεβρουαρίου 2026

Το πρωί του Σαββάτου της Τυρινής, 21ης Φεβρουαρίου 2026, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος χοροστάτησε κατά τον Όρθρο και τέλεσε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Αγίας Ειρήνης Ρεθύμνης, συμπαραστατούμενος υπό του Πανοσιολ. Αρχιμ. Αθανασίου Καραχάλιου, Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, του Πανοσιολ. Αρχιμ. Βασιλείου Παπαδάκη, Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας Ρεθύμνης και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, και άλλων κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως.

Κατά τη Θεία Λειτουργία τελέσθηκε Ιερό Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του από Λάμπης και Σφακίων μακαριστού Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρού Θεοδώρου (Τζεδάκη) επί τη συμπληρώσει 30 ετών από της εις Κύριον εκδημίας του.

Για την πολύπτυχη και χαρισματική προσωπικότητα του αοιδίμου Ιεράρχου ομίλησε ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Βασίλειος Παπαδάκης, ο οποίος αναφέρθηκε γλαφυρά σε όλες τις πτυχές της διακονίας και μαρτυρίας του αειμνήστου Μητροπολίτου Θεοδώρου.

Επίσης, προ της απολύσεως της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος χειροθέτησε σε Πρωτοπρεσβύτερο της Ιεράς Μητροπόλεως τον Εφημέριο της Ιεράς Μονής Αγίας Ειρήνης Αιδεσιμολ. π. Κωνσταντίνο Μανουσέλη.

Στο Ιερό Μνημόσυνο παρέστησαν οι κατά σάρκα συγγενείς του αοιδίμου Ιεράρχου, η κ. Ρένα Κουτσαλεδάκη, Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολιτεύσεως Δήμου Ρεθύμνης, ο Αντισυνταγματάρχης κ. Γεώργιος Σφηναρόλης, Διοικητής του 547 Α/Μ Τάγματος Πεζικού, ο Λιμενάρχης Ρεθύμνης κ. Κυριάκος Παττακός, εκπρόσωπος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ρεθύμνης, Κληρικοί από τις Ιερές Μητροπόλεις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου και Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων και πολλοί ευλαβείς Χριστιανοί.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, τελέσθηκε Ιερό Τρισάγιο επί του τάφου του αοιδίμου Ιεράρχου και ακολούθως παρατέθηκε επιμνημόσυνη τράπεζα από πλευράς της Ιεράς Μονής.

Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε τη Γερόντισσα Θέκλα και την περί αυτήν Αδελφότητα, καθώς και όλους όσοι προσήλθαν για να τιμήσουν τη μνήμη και την προσφορά του μακαριστού Μητροπολίτου Θεοδώρου.