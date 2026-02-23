Αναζήτηση
ΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο: 33 περιστατικά μέθης στο Νοσοκομείο μετά το Καρναβάλι

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με ιστορικά χαμηλό ποσοστό ολοκληρώθηκαν οι φετινές καρναβαλικές εκδηλώσεις σε ότι αφορά τα περιστατικά μέθης που κατέληξαν στο Νοσηλευτικό ίδρυμα του Ρεθυμνου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία καλύτερη από κάθε άλλη χρόνια ήταν η φετινή καθώς εντός του 48ωρου από το πρωί του Σαββάτου έως και τα ξημερώματα της Καθαρας Δευτέρας στο Νοσοκομείο Ρεθυμνου αντιμετωπίστηκαν 33 περιστατικά μέθης εκ των οποίων τα έξι αφορούσαν ανήλικα τα οποία και αντιμετωπίστηκαν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Στο σύνολο τους τα περιστατικά που αντιμετωπίστηκαν στα ΤΕΠ του Νοσοκομείου ήταν 151 το Σάββατο προς Κυριακή και 133 Κυριακή έως και σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία παρότι διήμερο καρναβαλικών εκδηλώσεων, πρόκειται για έναν συνηθισμένο αριθμό περιστατικών που αντιμετωπίζεται κατά μέσο όρο ανα 24ωρο στα ΤΕΠ .

Σε ανάρτηση του ο Διοικητης του Νοσοκομείου Ρεθυμνου Γιώργος Παπακωνσταντης αναφέρει:

«Θετικό ρεκόρ για το Ρέθυμνο το διήμερο του Καρναβαλιού, με μόνο 33 περιστατικά μέθης από τα οποία δυστυχώς 6 με ανήλικους, τα οποία δεν ήταν ιδιαίτερα σοβαρά και αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικα. Τα λιγότερα που υπήρξαν ποτέ.
Μπράβο στους Ρεθεμνιωτες και τους επισκέπτες που κατανοούν σιγά σιγά ότι το αλκοόλ δεν είναι απαραίτητο για να περάσουμε καλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στις εθελοντριες και τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, που όπως κάθε χρόνο ήταν παρόντες στα δύσκολα και βεβαίως στο προσωπικό του Νοσοκομείου και του ΕΚΑΒ, που για άλλη μια χρονιά έδειξαν έμπρακτα την αίσθηση καθήκοντος που έχουν. Και του χρόνου ακόμη καλύτερα»

Ρέθυμνο:Σύλληψη τεσσάρων ατόμων με κοκαΐνη

0
Συνελήφθησαν -3- ημεδαποί και -1- αλλοδαπός για παραβάσεις...

Συνελήφθη άτομο για έκθεση ανηλίκου στο Ρέθυμνο

0
Συνελήφθη χθες (22.02.2026) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και...

