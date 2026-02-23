Έφτασε στη Σούδα το αεροπλανοφόρο Gerald Ford καθ’ οδόν προς Μέση Ανατολή

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες έφτασε στη ναυτική βάση της Σούδας με σκοπό τον ανεφοδιασμό. Προορισμός του είναι η Μέση Ανατολή.

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Gerald Ford έφτασε το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας στη ναυτική βάση της Σούδας. Είχε περάσει από το στενό του Γιβραλτάρ την Παρασκευή. Συνοδεύεται από το αντιτορπιλικό USS Mahan.

Το Gerald Ford έχει προγραμματιστεί να κατευθυνθεί στη συνέχεια στη Μέση Ανατολή και στα ύδατα ανοιχτά του Ιράν, όπου οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις, στο πλαίσιο της πίεσης που ασκούν στην Τεχεράνη, για την επίτευξη συμφωνίας για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες έφτασε στη ναυτική βάση της Σούδας με σκοπό τον ανεφοδιασμό. Το Gerald Ford είναι το δεύτερο αεροπλανοφόρο που κατευθύνεται προς τη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικά το Ιράν, στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία για τα πυρηνικά. Στο πλαίσιο αυτό, διέταξε το Gerald Ford και την ομάδα κρούσης του να κατευθυνθεί προς το Ιράν.

Και το Abraham Lincoln

Ανοιχτά του Ομάν βρίσκεται ήδη το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln.

Ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμματα έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Πέμπτη.

Τόσο το Gerald Ford όσο και το Abraham Linvoln είναι αεροπλανοφόρα που ηγούνται ομάδων κρούσης με αρκετά αντιτορπιλικά πλοία με κατευθυνόμενους πυραύλους. Τα πλοία αυτά λειτουργούν με περισσότερα από 5.600 μέλη πληρώματος και μεταφέρουν δεκάδες αεροσκάφη.

Το Abraham Lincoln, ένα πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο κλάσης Nimitz, μαζί με τρία αντιτορπιλικά κλάσης Arleigh Burke σχηματίζουν μια ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρων, συν δύο αντιτορπιλικά ικανά να πραγματοποιούν πυραυλικές επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς και τρία εξειδικευμένα πλοία για μάχη κοντά στην ακτή.