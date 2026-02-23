Δήμος Ηρακλείου:Στα Κούλουμα σε Νέα Αλικαρνασσό, Καράβολα και Λότζια ο Αλέξης Καλοκαιρινός

«Εύχομαι να βρισκόμαστε και να νιώθουμε ότι η ζωή μας στην πόλη βελτιώνεται όλο και πιο πολύ. Μπορούμε να πάμε όλοι μαζί την πόλη μας μπροστά. Καλή Σαρακοστή »

Με δύο εκδηλώσεις, λόγω του άστατου καιρού, σε Καράβολα και Λότζια, που διοργάνωσε η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου αλλά και στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία του Αγίου Νικολάου στην Νέα Αλικαρνασσό, οι Ηρακλειώτες γιόρτασαν τα Κούλουμα και υποδέχτηκαν τη Σαρακοστή, την Καθαρά Δευτέρα 23/2.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός από τη Νέα Αλικαρνασσό, όπου συμμετείχε στην γιορτή για τα Κούλουμα που διοργανώθηκε από την Δημοτική Κοινότητα και τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Η Αρτεμισία», αναφέρθηκε στις προοπτικές που ανοίγονται στο μέλλον για την περιοχή και τονίζοντας ότι η Δημοτική Αρχή εργάζεται για να έχει έτοιμες, δρομολογημένες λύσεις, υπογράμμισε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι ανάμεσά σας με αυτή την πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Νέας Αλικαρνασσού, του Αλέξανδρου Τσουλφά, των συνεργατών του και της προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου « Η Αρτεμισία» Ελένης Ασπετάκη. Την Νέα Αλικαρνασσό την έχω στην καρδιά μου και στο μυαλό μου. Είναι σημαντική η Νέα Αλικαρνασσός και οι άνθρωποί της μέσα στο Δήμο Ηρακλείου.

Έχουμε πολύ μεγάλες προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε για το μέλλον και προετοιμαζόμαστε. Είναι σίγουρο ότι η Νέα Αλικαρνασσός στα επόμενα χρόνια θα έχει μεγάλες ευκαιρίες και σίγουρα θα πρέπει να τις εκμεταλλευτούμε για να αλλάξουμε πράγματα. Να εκμεταλλευτούμε τα πλεονεκτήματα που έχει αλλά και να μειώσουμε τα βάρη τα οποία σηκώνει.

Συνεργαζόμαστε με το Συμβούλιο για να έχουμε έτοιμες και δρομολογημένες τις κατάλληλες λύσεις. Όλα αυτά τα συζητάμε και θα δοθεί η ευκαιρία για δημόσιες συναντήσεις μέσα στους επόμενους μήνες για να θέσουμε από κοινού ζητήματα τα οποία μας απασχολούν και πρέπει να αντιμετωπιστούν την κατάλληλη στιγμή. Να είστε καλά, να είσαστε γεροί με υγεία και χαρά. Καλή Σαρακοστή».

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού Αλέξανδρος Τσούφλας στο χαιρετισμό του τόνισε μεταξύ άλλων ότι στόχος είναι να καθιερωθούν τα Κούλουμα ως ένας θεσμός για την τοπική κοινωνία, ενώ η πρόεδρος του Συλλόγου «Αρτεμισία» Ελένη Ασπετάκη ευχαρίστησε όσους εργάστηκαν για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

Στο θεατράκι του Καράβολα, μικροί και μεγάλοι πέταξαν τον χαρταετό, γεύτηκαν φασολάδα και παραδοσιακά νηστίσιμα εδέσματα που πρόσφερε δωρεάν ο Δήμος και πέρασαν μερικές ώρες ξέγνοιαστα παρά το τσουχτερό κρύο. Στον Καράβολα βρέθηκε και ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός με τη σύζυγό του Άση Λυγερού, τον νέο Πρόεδρο της 3ης Δημοτικής Κοινότητας Βασίλη Τριτσάρη και μέλη του συμβουλίου.

Λόγω της πολύ πρόσφατης αιφνίδιας απώλειας του Προέδρου της 3ης Δημοτικής Κοινότητας Μιχάλη Βάμβουκα, ο οποίος συμμετείχε ενεργά και επί σειρά ετών στη δράση της Καθαράς Δευτέρας στην 3η Δ.Κ. στον Καράβολα, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε χωρίς μουσική.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός αντάλλαξε ευχές με τους πολίτες, ευχαρίστησε τους εθελοντές και τα μέλη της 3ης Δημοτικής Κοινότητας για την συνδρομή τους και σε δήλωσή του επεσήμανε: «Είμαστε εδώ μεσημέρι Καθαράς Δευτέρας στο θεατράκι του Καράβολα. Μία μέρα φωτεινή, με ψύχρα αλλά με πολύ ζεστές καρδιές. Αυτό είναι που μετράει. Αυτό είναι που έχει σημασία.

Να ανταμώνουμε, να νιώθουμε καλά και ότι μπορούμε να πάμε όλοι μαζί την πόλη μας μπροστά. Γιορτάζει το Ηράκλειο και ολόκληρη η Ελλάδα, μπαίνοντας στη Σαρακοστή. Βγαίνοντας από το χειμώνα και μπαίνοντας στην άνοιξη. Στην πόλη του Ηρακλείου έχουμε τα εδέσματα της ημέρας με αρκετά μεγάλη προσέλευση τόσο στον Καράβολα όσο και στη Λότζια αλλά και στη Νέα Αλικαρνασσό. Εύχομαι να βρισκόμαστε και να νιώθουμε ότι η ζωή μας στην πόλη βελτιώνεται όλο και πιο πολύ. Χρόνια πολλά».

Σε δηλώσεις τους τόσο ο Πρόεδρος της 3ης Δημοτικής Κοινότητας Βασίλης Τριτσάρης όσο και οι Διαμερισματικοί Σύμβουλοι Μανόλης Τσουρής και Ειρήνη Φλουρή αφού εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του Μιχάλη Βάμβουκα, ευχαρίστησαν το κόσμο που συμμετείχε στην εκδήλωση παρά τον άστατο καιρό και τους εθελοντές που βοήθησαν.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός αντάλλαξε ευχές με δημότες και στη Λότζια, μαζί με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη και ευχήθηκε χρόνια πολλά και καλή Σαρακοστή. Από την πλευρά της η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού δήλωσε σχετικά με τις εκδηλώσεις:

«Ο Δήμος Ηρακλείου όπως κάθε χρόνο διοργανώνει τα Κούλουμα που συγκεντρώνουν πολύ κόσμο. Όλοι δοκιμάζουν τα σαρακοστιανά εδέσματα που προσφέρει ο Δήμο μαζί με ευχές για καλή Σαρακοστή. Λόγω καιρού βρεθήκαμε εδώ στη Λότζια αλλά και στον Καράβολα. Όμως παρά τις αντίξοες συνθήκες η προσέλευση είναι μεγάλη. Και του χρόνου με υγεία»

Με τα Κούλουμα της Καθαράς Δευτέρας και το αποκριάτικο Κρητικό γλέντι που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή το απόγευμα στη Λότζια με τους καλλιτέχνες, Μανώλη Πλαΐτη στη λύρα, τον Γιώργο Κολλάρο στο λαούτο, τον Γιώργο Αρμουτίδη στο μαντολίνο και τον Στέλιο Ανετάκη στο λαούτο, ο Δήμος Ηρακλείου ολοκλήρωσε την περίοδο της Αποκριάς και υποδέχτηκε την Σαρακοστή.

Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού ευχαριστεί θερμά τους καλλιτέχνες και την εταιρεία «Σαλάτες Οικονομάκη Α.Ε.» για την συνδρομή στις εκδηλώσεις.