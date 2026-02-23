Αναζήτηση
Επιτροπή Ειρήνης Χανίων : Για τη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων στη Σούδα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Για τη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων στη Σούδα

Η Επιτροπή Ειρήνης Χανίων (μέλος της ΕΕΔΥΕ) εκφράζει την έντονη ανησυχία και την κατηγορηματική της καταδίκη για την επικίνδυνη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων στη βάση της Σούδας, η οποία μετατρέπεται για ακόμη μία φορά σε κομβικό ορμητήριο των πολεμικών σχεδιασμών των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η μαζική παρουσία αμερικανικών πολεμικών αεροσκαφών – F-35, A-10, ιπτάμενων τάνκερ και μεταγωγικών – καθώς και η επικείμενη κατάπλευση του αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford, επιβεβαιώνουν ότι η Σούδα αναβαθμίζεται περαιτέρω σε κρίσιμο κρίκο της πολεμικής αλυσίδας που σφίγγει γύρω από το Ιράν και συνολικά τους λαούς της περιοχής, φέρνοντας πιο κοντά το ενδεχόμενο μιας γενικευμένης πολεμικής σύγκρουσης.

Η μετατροπή της χώρας μας σε πολεμικό ορμητήριο, με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης, εμπλέκει τον ελληνικό λαό σε επικίνδυνες εξελίξεις που δεν έχουν καμία σχέση με την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας. Αντίθετα, καθιστά την Ελλάδα και τον λαό μας σε στόχο αντιποίνων.

Οι λαοί δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν από την όξυνση των πολεμικών σχεδιασμών. Απεναντίας, πληρώνουν το βαρύ τίμημα των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών με αίμα, προσφυγιά και φτώχεια.

Η Επιτροπή Ειρήνης καλεί τον χανιώτικο λαό σε ετοιμότητα, επαγρύπνηση.
Καλεί σε μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση που οργανώνει η Παγκρήτια Επιτροπή Ενάντια στις Βάσεις και την Εμπλοκή, αύριο Τρίτη στις 18:00 στην Αγορά.

Να δυναμώσει ακόμη περισσότερο ο αγώνας για:

-Την άμεση απεμπλοκή της Ελλάδας από τους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ
-Το κλείσιμο της βάσης της Σούδας και όλων των ΑμερικανοΝΑΤΟϊκών βάσεων στη χώρα
– Καμία διευκόλυνση στους φονιάδες των λαών

-Την επιστροφή όλων των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων από αποστολές εκτός συνόρων.

Όλες και όλοι την Τρίτη 24 του Φλεβάρη στις 18:00 στην Αγορά!



