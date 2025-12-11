ΑΘΛΗΤΙΚΑΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Η ΠΑΕ ΟΦΗ τιμά τον κόσμο της: «Προσκυνώ τη χάρη σου, λαέ μου»

Από: Παπουτσάκης

Ημερομηνία:

Με μια εντυπωσιακή ανάρτηση συνοδευόμενη από εικόνες που αποτυπώνουν το μεγαλείο της κρητικής ποδοσφαιρικής ψυχής, η ΠΑΕ ΟΦΗ απηύθυνε βαθιά υπόκλιση στον κόσμο της ομάδας, ο οποίος μετέτρεψε τη νύχτα σε μέρα για να τιμήσει τα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου.

Οι δρόμοι του Ηρακλείου, λουσμένοι από φωνές, πυρσούς, συνθήματα και συγκίνηση, έγιναν το σκηνικό μιας ανεπανάληπτης γιορτής, όπου χιλιάδες φίλαθλοι απέδειξαν για ακόμη μια φορά ότι ο ΟΦΗ δεν είναι απλώς μια ομάδα, αλλά ζωντανό κομμάτι της κρητικής ταυτότητας και μια αγάπη που περνά από γενιά σε γενιά.

Στο μήνυμά της η ΠΑΕ αναφέρει:

«Προσκυνώ τη χάρη σου λαέ μου.
Οι φίλαθλοι του ΟΦΗ έκαναν τη νύχτα – μέρα για να γιορτάσουν την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της ομάδας μας!
Χρόνια πολλά ΟΦΗ! Χρόνια πολλά, παντοτινή μας αγάπη».

Μια ανάρτηση που συνοψίζει το μεγαλείο μιας ιστορικής στιγμής και την αδιάρρηκτη σχέση ανάμεσα στον ΟΦΗ και τον κόσμο του.

Δείτε την ανάρτηση:

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο: Μηχανή παρέσυρε 25χρονη και την εγκατέλειψε...

0
Συγκλονίζει το περιστατικό που σημειώθηκε στις Γούρνες Σοβαρό τροχαίο με...

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Το δικαίωμα της σιωπής επικαλείται...

0
Εξεταστική – ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο επίκεντρο ο «Φραπές» – Δείτε...

Ηράκλειο: Μηχανή παρέσυρε 25χρονη και την εγκατέλειψε...

0
Συγκλονίζει το περιστατικό που σημειώθηκε στις Γούρνες Σοβαρό τροχαίο με...

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Το δικαίωμα της σιωπής επικαλείται...

0
Εξεταστική – ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο επίκεντρο ο «Φραπές» – Δείτε...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης στο Μέγαρο Μαξίμου – Στις 17:00 το κρίσιμο ραντεβού
Επόμενο άρθρο
Ρέθυμνο: Νέος προσωρινός Διοικητής στο Νοσοκομείο ο Γιώργος Παπακωνσταντής
Παπουτσάκης
Παπουτσάκης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ηράκλειο: Μηχανή παρέσυρε 25χρονη και την εγκατέλειψε – Νεκρό το σκυλί της

Παπουτσάκης Παπουτσάκης -
Συγκλονίζει το περιστατικό που σημειώθηκε στις Γούρνες Σοβαρό τροχαίο με...

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Το δικαίωμα της σιωπής επικαλείται ο “Φραπές”

Παπουτσάκης Παπουτσάκης -
Εξεταστική – ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο επίκεντρο ο «Φραπές» – Δείτε...

Ρέθυμνο: Νέος προσωρινός Διοικητής στο Νοσοκομείο ο Γιώργος Παπακωνσταντής

Παπουτσάκης Παπουτσάκης -
Προσωρινός Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου ορίστηκε ο Γιώργος...

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης στο Μέγαρο Μαξίμου – Στις 17:00 το κρίσιμο ραντεβού

Παπουτσάκης Παπουτσάκης -
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη σημερινή, ιδιαίτερα σημαντική...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST