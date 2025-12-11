Ρέθυμνο: Νέος προσωρινός Διοικητής στο Νοσοκομείο ο Γιώργος Παπακωνσταντής

Προσωρινός Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου ορίστηκε ο Γιώργος Παπακωνσταντής, σύμφωνα με το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1587/Ο.Υ.Δ.Δ./9.12.2025), στο οποίο δημοσιεύεται η υπ’ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 52267 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Υγείας.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της παραίτησης του προηγούμενου διοικητή, Νίκου Μαλλιαρού, τον Ιούνιο του 2025. Ο κ. Μαλλιαρός είχε αποχωρήσει επικαλούμενος προσωπικούς λόγους, ωστόσο η παραίτηση συνέπεσε χρονικά με τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης που αφορούσε περιστατικό λανθασμένης μετάγγισης αίματος σε ασθενή.

Ποιος είναι ο Γιώργος Παπακωνσταντής

Ο Γιώργος Παπακωνσταντής διαθέτει πολυσχιδές ακαδημαϊκό και επαγγελματικό υπόβαθρο. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και Παιδαγωγικά στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ενώ πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, από όπου και έλαβε διδακτορικό στις πολιτικές ασφάλειας.

Απόφοιτος της Σχολής Αξιωματικών και της Σχολής Επιτελών Στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, υπηρέτησε ως ανώτερος αξιωματικός μέχρι το 2008, οπότε και παραιτήθηκε.

Έχει διδάξει επί σειρά ετών Εγκληματολογία στο πρώην ΑΤΕΙ Κρήτης και στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ έχει διατελέσει επισκέπτης καθηγητής στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου και στο Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών του Πανεπιστημίου της Σεβίλλης. Επιπλέον, υπήρξε σύμβουλος της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. σε ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας, μετανάστευσης και Schengen.

Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει έξι βιβλία/μονογραφίες, πολυάριθμες μελέτες και δεκάδες επιστημονικά και άλλα άρθρα που άπτονται της πολιτικής, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της μετανάστευσης, της οικονομίας, της ασφάλειας και της αντεγκληματικής πολιτικής. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Εγκληματολογίας.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ: https://search.et.gr/fek/?fekId=790681