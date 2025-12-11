Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Το δικαίωμα της σιωπής επικαλείται ο “Φραπές”

Προηγούμενο Άρθρο
Η ΠΑΕ ΟΦΗ τιμά τον κόσμο της:...
Με μια εντυπωσιακή ανάρτηση συνοδευόμενη από εικόνες που αποτυπώνουν...
Ηράκλειο: Μηχανή παρέσυρε 25χρονη και την εγκατέλειψε – Νεκρό το σκυλί της
Συγκλονίζει το περιστατικό που σημειώθηκε στις Γούρνες Σοβαρό τροχαίο με...
Ρέθυμνο: Νέος προσωρινός Διοικητής στο Νοσοκομείο ο Γιώργος Παπακωνσταντής
Προσωρινός Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου ορίστηκε ο Γιώργος...
Η ΠΑΕ ΟΦΗ τιμά τον κόσμο της: «Προσκυνώ τη χάρη σου, λαέ μου»
Με μια εντυπωσιακή ανάρτηση συνοδευόμενη από εικόνες που αποτυπώνουν...
Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης στο Μέγαρο Μαξίμου – Στις 17:00 το κρίσιμο ραντεβού
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη σημερινή, ιδιαίτερα σημαντική...