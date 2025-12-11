ΕΛΛΑΔΑΠολιτικά ΚρήτηςΚΡΗΤΗ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Το δικαίωμα της σιωπής επικαλείται ο “Φραπές”

Από: Παπουτσάκης

Ημερομηνία:

Εξεταστική – ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο επίκεντρο ο «Φραπές» – Δείτε live τη συνεδρίαση. Ο πιο πολυσυζητημένος μάρτυρας του σκανδάλου καταθέτει σήμερα

Στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής καταθέτει σήμερα ο Γιώργος Ξυλούρης, ευρύτερα γνωστός ως «Φραπές», ένα από τα κεντρικά πρόσωπα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που διερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η παρουσία του θεωρείται κομβική, καθώς ο αγροτοσυνδικαλιστής, που διατηρεί στενή σχέση με το κυβερνών κόμμα, βρίσκεται στο επίκεντρο των αποκαλύψεων που έχουν προκαλέσει πολιτική θύελλα.

Η κατάθεσή του αναμενόταν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς στην προηγούμενη κλήτευσή του είχε αρνηθεί να παραστεί, επικαλούμενος –παρότι μάρτυρας– το «δικαίωμα της σιωπής». Η αντιπολίτευση είχε ζητήσει τη βίαιη προσαγωγή του, αίτημα που απορρίφθηκε από την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας.

Η σημερινή του εμφάνιση στην Επιτροπή αναμένεται να ρίξει φως σε κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης, η οποία έχει ήδη οδηγήσει σε έντονη πολιτική αντιπαράθεση.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ρέθυμνο: Νέος προσωρινός Διοικητής στο Νοσοκομείο ο...

0
Προσωρινός Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου ορίστηκε ο Γιώργος...

Η ΠΑΕ ΟΦΗ τιμά τον κόσμο της:...

0
Με μια εντυπωσιακή ανάρτηση συνοδευόμενη από εικόνες που αποτυπώνουν...

Ρέθυμνο: Νέος προσωρινός Διοικητής στο Νοσοκομείο ο...

0
Προσωρινός Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου ορίστηκε ο Γιώργος...

Η ΠΑΕ ΟΦΗ τιμά τον κόσμο της:...

0
Με μια εντυπωσιακή ανάρτηση συνοδευόμενη από εικόνες που αποτυπώνουν...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ρέθυμνο: Νέος προσωρινός Διοικητής στο Νοσοκομείο ο Γιώργος Παπακωνσταντής
Παπουτσάκης
Παπουτσάκης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ηράκλειο: Μηχανή παρέσυρε 25χρονη και την εγκατέλειψε – Νεκρό το σκυλί της

Παπουτσάκης Παπουτσάκης -
Συγκλονίζει το περιστατικό που σημειώθηκε στις Γούρνες Σοβαρό τροχαίο με...

Ρέθυμνο: Νέος προσωρινός Διοικητής στο Νοσοκομείο ο Γιώργος Παπακωνσταντής

Παπουτσάκης Παπουτσάκης -
Προσωρινός Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου ορίστηκε ο Γιώργος...

Η ΠΑΕ ΟΦΗ τιμά τον κόσμο της: «Προσκυνώ τη χάρη σου, λαέ μου»

Παπουτσάκης Παπουτσάκης -
Με μια εντυπωσιακή ανάρτηση συνοδευόμενη από εικόνες που αποτυπώνουν...

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης στο Μέγαρο Μαξίμου – Στις 17:00 το κρίσιμο ραντεβού

Παπουτσάκης Παπουτσάκης -
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη σημερινή, ιδιαίτερα σημαντική...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST