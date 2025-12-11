Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης στο Μέγαρο Μαξίμου – Στις 17:00 το κρίσιμο ραντεβού

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη σημερινή, ιδιαίτερα σημαντική συνάντηση των Κρητών αγροτοκτηνοτρόφων στην Αθήνα. Στις 17:00 το απόγευμα της Πέμπτης έχει οριστεί το πολυαναμενόμενο ραντεβού με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία της Συντονιστικής Επιτροπής Κρήτης και του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη. Η συνάντηση, η οποία κλείστηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης, πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία για τον πρωτογενή τομέα και έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση εντός του αγροτικού κινήματος. Παρότι η Συντονιστική Επιτροπή επιμένει στο αίτημα για απευθείας συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, αποφασίστηκε τελικά η παρουσία στο σημερινό ραντεβού, το οποίο ωστόσο δεν βρίσκει όλους τους εκπροσώπους των μπλόκων της Κρήτης σύμφωνους. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν αγρότες που θεωρούν ότι η αποδοχή της πρόσκλησης αποδυναμώνει τη συλλογική στάση των μπλόκων σε πανελλαδικό επίπεδο, αφήνοντας εκτεθειμένους τους συναδέλφους τους της ηπειρωτικής χώρας που βρίσκονται στους δρόμους επί 12 συνεχόμενες ημέρες. Προβληματισμό προκαλεί και το γεγονός ότι, όπως και στην προηγούμενη απόπειρα συνάντησης, δεν θα συμμετέχουν οι βουλευτές της Κρήτης, κάτι που αποτέλεσε την αιτία ακύρωσης του ραντεβού την περασμένη εβδομάδα. Το ερώτημα που τίθεται είναι τι έχει αλλάξει μέσα σε λίγες ημέρες ώστε σήμερα να προχωρά η συνάντηση χωρίς να έχουν ικανοποιηθεί οι αρχικές ενστάσεις. Την ίδια ώρα, τα μπλόκα και οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται. Το μπλόκο στο αεροδρόμιο των Χανίων παραμένει μέχρι την ολοκλήρωση της συνάντησης στο Μαξίμου, ενώ σε ισχύ εξακολουθούν να βρίσκονται η κατάληψη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και η διαμαρτυρία στην ΑΑΔΕ. Μετά τη συνάντηση στην Αθήνα, αναμένεται Γενική Συνέλευση των αγροτών και κτηνοτρόφων της Κρήτης, προκειμένου να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα του αγροτικού κινήματος. Η σημερινή εξέλιξη χαρακτηρίζεται κομβική, καθώς ενδέχεται να καθορίσει τη μελλοντική πορεία των διαπραγματεύσεων αλλά και το εύρος των κινητοποιήσεων στον πρωτογενή τομέα σε όλη τη χώρα.