ΟΠΕΚΕΠΕ: Σήμερα ενώπιον της Εξεταστικής ο “Φραπές” – Τι αναμένεται να υποστηρίξει

Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς στις 10:00 το πρωί αναμένεται – εκτός απροόπτου – να καταθέσει ο αγροτοσυνδικαλιστής Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και με το προσωνύμιο «Φραπές». Ο Ξυλούρης είναι ο μοναδικός μάρτυρας που έχει κληθεί για τη σημερινή διαδικασία, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία της κατάθεσής του και προϊδεάζει για μία μαραθώνια συνεδρίαση. Παρότι στην προηγούμενη κλήση είχε επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής, δηλώνοντας ότι δεν προτίθεται να εμφανιστεί, μετά την προειδοποίηση για ενδεχόμενη βίαιη προσαγωγή σε περίπτωση δεύτερης απουσίας, ο ίδιος γνωστοποίησε ότι αυτήν τη φορά θα παραστεί κανονικά. Στενοί συνεργάτες του αναφέρουν ότι επιθυμεί να τοποθετηθεί δημοσίως, εκφράζοντας όμως παράλληλα επιφυλάξεις, καθώς θεωρεί ότι έχει στοχοποιηθεί άδικα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο «Φραπές» αναμένεται να καταθέσει έγγραφα σε απάντηση όσων του καταλογίζονται για την υπόθεση, ενώ δεν αποκλείεται – λόγω της παράλληλης έρευνας για πιθανό «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος – να επικαλεστεί εκ νέου το δικαίωμα σιωπής ως ύποπτος κατηγορίας. Η δημόσια στάση του πάντως έχει υπάρξει αντιφατική. Σε συνέντευξή του στις αρχές Δεκεμβρίου στο Open εμφανίστηκε αποφασισμένος, υποστηρίζοντας ότι «θα πάω και θα μιλήσω», ακόμη και ότι θα προσέλθει «με φορτωτή γεμάτο ντοσιέ», προαναγγέλλοντας εξελίξεις. Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα μιλώντας στο Star, υποβάθμισε τον τόνο, λέγοντας πως «δεν θα κάψει» κανέναν και πως «ούτε φωτιά κρατώ ούτε κάρβουνα έχω μαζί μου». Ο ρόλος του εξετάζεται στο πλαίσιο της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς ως στέλεχος του ΚΥΔ «Γαλακτοκομική» φέρεται ότι η οικογένειά του δήλωνε εντυπωσιακά αυξανόμενο αριθμό ζώων: από 4.885 το 2014 σε 54.681 το 2023. Παράλληλα, σε τηλεφωνικές συνομιλίες εμφανίζεται να αναφέρεται σε επαφές με πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων οι Μάκης Βορίδης, Λευτέρης Αυγενάκης και Γιώργος Φλωρίδης, ενώ φέρεται να δηλώνει ότι μπορεί ακόμη και να «ξηλώσει» την Ευρωπαία εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου. Στο πολιτικό πεδίο, η αντιπολίτευση προτίθεται να επαναφέρει το ζήτημα της παλαιότερης «κουμπαριάς» μεταξύ της οικογένειας Ξυλούρη και εκείνης του Κυριάκου Μητσοτάκη, θέμα που είχε προκαλέσει έντονες αντιπαραθέσεις τις προηγούμενες εβδομάδες. Η σημερινή κατάθεση θεωρείται καθοριστική για την πορεία της έρευνας, με τα μέλη της Επιτροπής να αναμένουν απαντήσεις τόσο για τις πτυχές του σκανδάλου όσο και για ενδεχόμενες συνδέσεις με πολιτικά πρόσωπα. Η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ώρες, καθώς ο «Φραπές» είναι ο μοναδικός μάρτυρας της ημέρας και εκτιμάται ότι θα δεχθεί πλήθος ερωτήσεων.