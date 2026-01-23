ΑΑΔΕ: Έρχεται ο «Μεγάλος Αδερφός» σε γάμους, βαφτίσια και πάρτι – Ψηφιακό μάτι σε κάθε δεξίωση

Μετά το Πάσχα η εφαρμογή του ψηφιακού πελατολογίου της ΑΑΔΕ στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο των εκδηλώσεων

Η ΑΑΔΕ θα εφαρμόσει μετά το Πάσχα μέτρα ψηφιακής παρακολούθησης σε γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και δεξιώσεις, καταγράφοντας τους καλεσμένους και τα εκδιδόμενα τιμολόγια από τις επιχειρήσεις.

Μετά από τον κλάδο των επαγγελματιών αυτοκινήτου, σειρά έχουν οι επαγγελματίες του χώρου των εκδηλώσεων, καθώς και οι ιδιοκτήτες χώρων και εταιρείες catering, οι οποίοι θα τεθούν υπό παρακολούθηση μέσω Ψηφιακού Πελατολογίου.

Στόχος της ΑΑΔΕ είναι να περιοριστεί η φοροδιαφυγή και οι «μαύρες» συναλλαγές στους κλάδους των εκδηλώσεων, ώστε να μην χαθεί άλλη επιχειρηματική σεζόν λόγω παραβατικών πρακτικών.

Ψηφιακό «μάτι» σε γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και δεξιώσεις αποκτά η ΑΑΔΕ μετά το Πάσχα. Θα παρακολουθεί τις εκδηλώσεις, θα «μετράει» τους καλεσμένους και θα βλέπει τα τιμολόγια που θα εκδίδουν οι επιχειρήσεις.

Μετά τους χιλιάδες επαγγελματίες του κλάδου αυτοκινήτου (συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια, parking και εταιρείες ενοικίασης) οι οποίοι τηρούν υποχρεωτικά το Ψηφιακό Πελατολόγιο και αποστέλλουν άμεσα τα στοιχεία των πελατών τους στην ΑΑΔΕ έρχεται η σειρά των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο χώρο των εκδηλώσεων. Στο «ραντάρ» βρίσκονται και οι εταιρείες που διαθέτουν τους χώρους για τις εκδηλώσεις (αίθουσες, κτήματα κλπ) μέχρι και οι επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν το catering.

Στόχος της ΑΑΔΕ είναι να μη χαθεί άλλη μια σεζόν, για κλάδους οι οποίοι είναι επιρρεπείς στη φοροδιαφυγή και τις «μαύρες» συναλλαγές.

Το ψηφιακό πελατολόγιο αποτελεί ένα από τα βασικά «όπλα» που έχει επιστρατεύσει η ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Πρόκειται για μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην οποία οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα στοιχεία κάθε πελάτη τόσο πριν όσο και μετά την παροχή της υπηρεσίας.

Τα δεδομένα διαβιβάζονται αυτόματα στην ΑΑΔΕ και διασταυρώνονται με τις αποδείξεις ή τα τιμολόγια που εκδίδονται. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι πελάτης βρίσκεται στον χώρο της επιχείρησης χωρίς να έχει προηγηθεί καταχώρισή του στο Ψηφιακό Πελατολόγιο, ο επαγγελματίας βρίσκεται αντιμέτωπος με πρόστιμα, ενώ το περιστατικό μπορεί να αποτελέσει αφορμή για την έναρξη φορολογικού ελέγχου.

Κλάδος αυτοκινήτου

Από τον περασμένο Ιούλιο, συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια, parking και εταιρείες ενοικίασης οχημάτων υποχρεούνται να τηρούν Ψηφιακό Πελατολόγιο και να αποστέλλουν τα στοιχεία στην ΑΑΔΕ. Κάθε μέρα οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις καταγράφουν μέσω κινητού τηλεφώνου ή tablet τα δεδομένα για τα αυτοκίνητα που εισέρχονται στο χώρο τους, ενώ με την παράδοση του οχήματος εκδίδεται η απόδειξη ή το τιμολόγιο.

Πρόστιμα

Στα συνεργεία, τα πλυντήρια, τα πάρκινγκ, τα φανοποιεία και τις εταιρείες ενοικίασης οχημάτων προβλέπεται πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε αυτοκίνητο που δεν έχει καταγραφεί ή έχει δηλωθεί εκπρόθεσμα. Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται επιτρέπουν στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τη ροή πελατών και να στοχεύουν τους ελέγχους εκεί όπου εντοπίζονται αποκλίσεις. Παράλληλα, γίνεται διασταύρωση των δεδομένων του Πελατολογίου με τις αποδείξεις που διαβιβάζονται στο myDATA. Σε περίπτωση αποκλίσεων, η επιχείρηση περνάει άμεσα στο μικροσκόπιο των φορολογικών αρχών.

Κατάργηση υποβολής συμφωνητικών

Για την απλοποίηση των διαδικασιών, η ΑΑΔΕ έχει καταργήσει την υποχρέωση υποβολής συμφωνητικών από τις επιχειρήσεις που τηρούν Ψηφιακό Πελατολόγιο, εφαρμόζοντας την αρχή «μόνον άπαξ» (once only). Η απαλλαγή ισχύει για συμφωνητικά από 1η Ιουλίου 2025 και αφορά τις συναλλαγές που καταγράφονται στο σύστημα.