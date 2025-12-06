ΑΔΕΔΥ ΝΤ Χανίων : Ο δίκαιος αγώνας των αγροτών είναι και δικός μας αγώνας!

Ο αγώνας των αγροτών συναντιέται με τα αιτήματα των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, των αυτοαπασχολουμένων της πόλης απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης, ΕΕ και κεφαλαίου. Χαιρετίζουμε την αποφασιστικότητά τους, που έσπασε στην πράξη την τρομοκρατία και τον τσαμπουκά της κυβέρνησης της ΝΔ, η οποία αντί να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά τους, απαντά με ΜΑΤ, χημικά, ξύλο και συλλήψεις.

Το ΝΤ Χανίων της ΑΔΕΔΥ στηρίζει τα δίκαια αιτήματα της αγροτιάς για χαμηλότερο κόστος παραγωγής, αξιοπρεπές εισόδημα. Για την αναγκαιότητα να παράγουν και να μπορούν να ζουν στον τόπο τους, για να έχουμε κι εμείς φθηνά και ποιοτικά προϊόντα.

Ο αγώνας τους είναι δίκαιος και είναι αγώνας επιβίωσης. Φέρνει στο προσκήνιο τις πραγματικές ανάγκες του λαού μας, που η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες έχουν θυσιάσει για να υπηρετήσουν την κερδοφορία των μονοπωλίων και τις κατευθύνσεις της ΕΕ. Οι αγρότες παλεύουν για να κρατήσουν το βιός τους, να μείνουν στη γη τους, για να μπορούν να παράγουν ποιοτικά και φθηνά τρόφιμα για τον λαό μας.

Λεφτά υπάρχουν για τα πεδία των μαχών, όχι για τις ανάγκες του λαού και τα χωράφια των αγροτών !

Την ίδια ώρα που η πολεμική οικονομία της ΕΕ και της κυβέρνησης απορροφά δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς και τα σφαγεία του ΝΑΤΟ, για τις λαϊκές ανάγκες περισσεύουν ψίχουλα. 21 δισ. ευρώ προβλέπει ο νέος κρατικός προϋπολογισμός για επενδύσεις στην πολεμική οικονομία. 300 εκατ. ευρώ θα λάβουν οι εφοπλιστές για το “πρασίνισμα” του στόλου τους και αφορολόγητο πετρέλαιο για να μεταφέρουν το αμερικάνικο LNG.

Για τις διεκδικήσεις των αγροτών για αφορολόγητο πετρέλαιο, για την επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, υπάρχουν μόνο «δημοσιονομικοί περιορισμοί» και πρωτόκολλα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Η κυβέρνηση της ΝΔ επιχειρεί να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό, να συκοφαντήσει τους αγρότες. Θέλει να τους φορτώσει τα σπασμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ που στήσανε τα δικά της λαμόγια και παράσιτα, τα οποία ευδοκιμούν στην εύφορη κοιλάδα της ΚΑΠ και των πολιτικών της ΕΕ, που είναι φυτώριο σκανδάλων.

Οι εργαζόμενοι γνωρίζουμε καλά ποιος ευθύνεται για τα αδιέξοδα που βιώνουν οι αγρότες και ποιος πραγματικά ταλαιπωρεί τον λαό: οι πολιτικές που μας αφήνουν απροστάτευτους στις φυσικές καταστροφές, με διαλυμένο σύστημα Υγείας και χωρίς τις σύγχρονες υποδομές που έχουμε ανάγκη.

Η πολιτική που εξοντώνει τους αγρότες είναι η ίδια που γεννά την ακρίβεια, τα 13ωρα, τους μισθούς πείνας και προϋπολογισμούς πολέμου που δεν χωράνε τις λαϊκές ανάγκες.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ να αγκαλιάσουν τον αγώνα των αγροτών γιατί τα αιτήματα τους είναι και δικά μας!

Καλούμε όλα τα σωματεία του Δημοσίου να εκφράσουν πλατιά την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στις κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων, ξεκινώντας από την Κυριακή στις 12μ.μ. στο μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια που αποφάσισε η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Χανίων.

Αλληλεγγύη στον αγώνα των αγροτών!

Οι αγρότες έχουν το δίκιο και θα νικήσουν!