Ηράκλειο : Χρόνια πολλά για την Ημέρα του Αγίου Νικολάου από την Ελένη Βατσινά

Χρόνια πολλά στον Άγιο Νικόλαο, την Νέα Αλικαρνασσό και την ιδιαίτερη πατρίδα της το Γάζι, απευθύνει για την σημερινή ημερα, η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά.

Με ανάρτηση της στα social media η Ελένη Βατσινά απευθύνει τις ευχές της για την ημέρα, για υγεία και δημιουργία!

Χρόνια πολλά στο Γάζι, την ιδιαίτερη πατρίδα μου! Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες!

Χρόνια πολλά σε έναν τόπο που έχει γεννήσει προσωπικότητες, αλλά και ανθρώπους του μόχθου, της καθημερινότητας και της ζωής!

Εύχομαι υγεία, δύναμη και δημιουργία σε όλους!