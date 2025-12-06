ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο : Χρόνια πολλά για την Ημέρα του Αγίου Νικολάου από την Ελένη Βατσινά

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Χρόνια πολλά στον Άγιο Νικόλαο, την Νέα Αλικαρνασσό και την ιδιαίτερη πατρίδα της το Γάζι, απευθύνει για την σημερινή ημερα, η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά.

Με ανάρτηση της στα social media η Ελένη Βατσινά απευθύνει τις ευχές της για την ημέρα, για υγεία και δημιουργία!

Χρόνια πολλά στο Γάζι, την ιδιαίτερη πατρίδα μου! Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες!

Χρόνια πολλά σε έναν τόπο που έχει γεννήσει προσωπικότητες, αλλά και ανθρώπους του μόχθου, της καθημερινότητας και της ζωής!

Εύχομαι υγεία, δύναμη και δημιουργία σε όλους!

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ένα κρητικό τραγούδι για τα θύματα της...

0
Με ένα τραγούδι που έχει τη δική του υπογραφή,...

ΑΔΕΔΥ ΝΤ Χανίων : Ο δίκαιος αγώνας...

0
Ο αγώνας των αγροτών συναντιέται με τα αιτήματα των...

Ένα κρητικό τραγούδι για τα θύματα της...

0
Με ένα τραγούδι που έχει τη δική του υπογραφή,...

ΑΔΕΔΥ ΝΤ Χανίων : Ο δίκαιος αγώνας...

0
Ο αγώνας των αγροτών συναντιέται με τα αιτήματα των...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο: Ο Λευτέρης Αυγενάκης στον Εορτασμό του Αγίου Νικολάου στην Νέα Αλικαρνασσό
Επόμενο άρθρο
ΑΔΕΔΥ ΝΤ Χανίων : Ο δίκαιος αγώνας των αγροτών είναι και δικός μας αγώνας!
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ένα κρητικό τραγούδι για τα θύματα της ασφάλτου με την υπογραφή του διοικητή της Τροχαίας Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με ένα τραγούδι που έχει τη δική του υπογραφή,...

Τραγωδία στη Ζάκυνθο: Νεκρό 2χρονο παιδί από επίθεση σκύλου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το μικρό παιδί πλησίασε τον σκύλο της οικογένειας, ο...

Εξαγωγές: Οι κορυφαίοι προορισμοί των ελληνικών προϊόντων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Οι 15 σημαντικότερες χώρες - αγορές για τις ελληνικές...

ΑΔΕΔΥ ΝΤ Χανίων : Ο δίκαιος αγώνας των αγροτών είναι και δικός μας αγώνας!

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο αγώνας των αγροτών συναντιέται με τα αιτήματα των...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST