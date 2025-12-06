ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Ο Λευτέρης Αυγενάκης στον Εορτασμό του Αγίου Νικολάου στην Νέα Αλικαρνασσό

Από: Team Πολ. Κρήτης

Σήμερα, 6 Δεκεμβρίου εορτάζει ο Άγιος Νικόλαος, πολιούχος της Νέας Αλικαρνασσού και προστάτης των ναυτικών και του πολεμικού ναυτικού, και ο πρ. Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης έκανε την ακόλουθη ανάρτηση:

«Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου – Νέα Αλικαρνασσός

Στη Θεία Λειτουργία, χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ευγενίου και στη λιτάνευση της ιερής εικόνας του Αγίου Νικολάου, πολιούχου της Νέας Αλικαρνασσού, στον Ι.Ν Αγίου Νικολάου.

Ο Άγιος Νικόλας, προστάτης του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού και του Ελληνικού Λιμενικού Σώματος, ας προστατεύει όλες και όλους όσοι υπηρετούν με αυταπάρνηση την πατρίδα μας.

Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα!
Με υγεία, δύναμη και φώτιση!»

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
