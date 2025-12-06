Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός στον πανηγυρικό εορτασμό του Αγίου Νικολάου στη Νέα Αλικαρνασσό

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, παρουσία του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, η Νέα Αλικαρνασσός γιόρτασε τον πολιούχο της Άγιο Νικόλαο και το Λιμενικό Σώμα τον προστάτη Άγιο.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου μαζί με Αντιδημάρχους παρακολούθησε την Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγένιου στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια τη Λιτάνευση του Ιερού Λειψάνου και της Εικόνας του Αγίου Νικολάου καθώς και τον Αγιασμό των υδάτων στη θάλασσα.

Στον εορτασμό του Αγίου Νικολάου συμμετείχε πλήθος κόσμου ενώ παραβρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Ξυλούρης, οι Βουλευτές Λευτέρης Αυγενάκης, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης και Μάξιμος Σενετάκης, ο Κεντρικός Λιμενάρχης Ηρακλείου Νίκος Τσοπάνης και στελέχη του Λιμενικού, οι Αντιδήμαρχοι Νίκος

Γιαλιτάκης, Γιώργος Σισαμάκης, Αντώνης Περισυνάκης, Μανόλης Χαιρέτης, Γιάννης Τσαπάκης, Φιλαρέτη Δαφέρμου- Χρονάκη, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού Αλέξανδρος Τσουλφάς και μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και μέλη τοπικών συλλόγων Μικρασιατών και Ποντίων.