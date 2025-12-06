ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών & Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στην τακτική ετήσια κοινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών & Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» συμμετείχε ως μέλος του Δ.Σ. ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, το απόγευμα της Παρασκευής 5/12.

H συνεδρίαση, στην οποία προήδρευσε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και του Ιδρύματος Νικήτας Κακλαμάνης, έγινε στη σκιά της απουσίας του Νίκου Παπαδάκη, του πρόσφατα εκλειπόντος Γενικού Διευθυντή επί εικοσιπενταετία, από την ίδρυσή του, εμπνευστή και στυλοβάτη του Εθνικού Ιδρύματος.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου αναφέρθηκε και σε πιο προσωπικό τόνο στη υπερτριακονταετή φιλία του με τον Νίκο Παπαδάκη, στις κοινές αγωνίες και προσπάθειες, αλλά και στα επιτεύγματα του Νίκου Παπαδάκη στην ηγεσία και στην έρευνα, που διαμόρφωσε την φυσιογνωμία του Ιδρύματος. Τόνισε επίσης ότι ο νέος Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος, Γιώργος Κουκουράκης διαθέτει τα εχέγγυα για να συνεχίσει επάξια το έργο του προκατόχου του, εμπνέοντας αισιοδοξία και εμπιστοσύνη για την εκπλήρωση της αποστολής που έχει αναλάβει.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου αναφέρθηκε στην πορεία των εικοσιπέντε του Εθνικού Ιδρύματος, θέτοντας ως κοινή διαπίστωση όλων ότι εκπληρώνει τον σκοπό του που ήταν κατ’ αρχήν δυσεπίτευκτος: Να σταθεί στο ύψος της προσωπικότητας του μεγάλου Ευρωπαίου ηγέτη με πολυσχιδή και εξωστρεφή δράση που την χαρακτηρίζει η ευρύτητα, η καινοτομία, η αμεροληψία και οι εστιασμένες στη νεότητα εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες.

Κατά την τοποθέτησή του ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός εξέφρασε τη διάθεση και την πρόθεση να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου με το Ίδρυμα, αναφέροντας ως παράδειγμα τη συνδιοργάνωση της πρόσφατης έκθεσης «Πολιτική και Κοινωνία στην Κρητική Πολιτεία 1898-1913» στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, την οποία επιμελήθηκαν το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών & Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», σε συνεργασία με τον Δήμο Ηρακλείου και το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης στον...

0
Με θρησκευτική κατάνυξη και παρουσία αρχών και πλήθους κόσμου...

Λασίθι:Επίσκεψη κοινού στην ΤΠΚ του Πολεμικού Ναυτικού...

0
Μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (6/12) δίνεται ...

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης στον...

0
Με θρησκευτική κατάνυξη και παρουσία αρχών και πλήθους κόσμου...

Λασίθι:Επίσκεψη κοινού στην ΤΠΚ του Πολεμικού Ναυτικού...

0
Μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (6/12) δίνεται ...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης στον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Νικολάου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης στον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Νικολάου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με θρησκευτική κατάνυξη και παρουσία αρχών και πλήθους κόσμου...

Λασίθι:Επίσκεψη κοινού στην ΤΠΚ του Πολεμικού Ναυτικού «ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ» στο Λιμάνι Αγίου Νικολάου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (6/12) δίνεται ...

Δήμος Ηρακλείου:Κερδίζει τις εντυπώσεις το ανακαινισμένο Café Restaurant «Marina»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αλέξης Καλοκαιρινός: «Είναι σημαντικό σε αυτή την θέση, στην...

Χανιά: Θανατηφόρο τροχαίο στη Σούδα- Νεκρός γνωστός αθλητής μπάσκετ με αμαξίδιο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Παρά τις προσπάθειες διασωστών και ιατρικού προσωπικού, ο άτυχος...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST