Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών & Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός

Στην τακτική ετήσια κοινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών & Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» συμμετείχε ως μέλος του Δ.Σ. ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, το απόγευμα της Παρασκευής 5/12.

H συνεδρίαση, στην οποία προήδρευσε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και του Ιδρύματος Νικήτας Κακλαμάνης, έγινε στη σκιά της απουσίας του Νίκου Παπαδάκη, του πρόσφατα εκλειπόντος Γενικού Διευθυντή επί εικοσιπενταετία, από την ίδρυσή του, εμπνευστή και στυλοβάτη του Εθνικού Ιδρύματος.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου αναφέρθηκε και σε πιο προσωπικό τόνο στη υπερτριακονταετή φιλία του με τον Νίκο Παπαδάκη, στις κοινές αγωνίες και προσπάθειες, αλλά και στα επιτεύγματα του Νίκου Παπαδάκη στην ηγεσία και στην έρευνα, που διαμόρφωσε την φυσιογνωμία του Ιδρύματος. Τόνισε επίσης ότι ο νέος Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος, Γιώργος Κουκουράκης διαθέτει τα εχέγγυα για να συνεχίσει επάξια το έργο του προκατόχου του, εμπνέοντας αισιοδοξία και εμπιστοσύνη για την εκπλήρωση της αποστολής που έχει αναλάβει.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου αναφέρθηκε στην πορεία των εικοσιπέντε του Εθνικού Ιδρύματος, θέτοντας ως κοινή διαπίστωση όλων ότι εκπληρώνει τον σκοπό του που ήταν κατ’ αρχήν δυσεπίτευκτος: Να σταθεί στο ύψος της προσωπικότητας του μεγάλου Ευρωπαίου ηγέτη με πολυσχιδή και εξωστρεφή δράση που την χαρακτηρίζει η ευρύτητα, η καινοτομία, η αμεροληψία και οι εστιασμένες στη νεότητα εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες.

Κατά την τοποθέτησή του ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός εξέφρασε τη διάθεση και την πρόθεση να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου με το Ίδρυμα, αναφέροντας ως παράδειγμα τη συνδιοργάνωση της πρόσφατης έκθεσης «Πολιτική και Κοινωνία στην Κρητική Πολιτεία 1898-1913» στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, την οποία επιμελήθηκαν το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών & Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», σε συνεργασία με τον Δήμο Ηρακλείου και το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης.