Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης στον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Νικολάου

Με θρησκευτική κατάνυξη και παρουσία αρχών και πλήθους κόσμου τιμήθηκε η μνήμη του Αγίου Νικολάου, προστάτη των ναυτικών και Πολιούχου της ομώνυμης πόλης του Λασιθίου, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη.

Το επίκεντρο του εορτασμού ήταν ο ιστορικός βυζαντινός Ναός του Αγίου Νικολάου, από τον οποίο έλαβε το όνομά της η πόλη. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ακολούθησε η λιτάνευση της Ιερής Εικόνας και αποτμήματος του Ιερού Λειψάνου του Αγίου, υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής Αγίου Νικολάου και με τη συνοδεία τιμητικού αγήματος.

Η πομπή κατέληξε στον μικρό προβλήτα, στον Όρμο του Αγίου Νικολάου, ακριβώς κάτω από τον ιστορικό ναό, όπου τελέστηκε ο Αγιασμός των Υδάτων. Τιμές απέδωσε η πυραυλάκατος (ΤΠΚ) του Πολεμικού Ναυτικού «ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ», η οποία κατέπλευσε στο λιμάνι της πόλης με αφορμή τον εορτασμό, ενώ παρόντες ήταν ο Κυβερνήτης του σκάφους, εκπρόσωποι του Πολεμικού Ναυτικού, ο Λιμενάρχης Αγίου Νικολάου και στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, μετά το πέρας της τελετής, αντάλλαξε ευχές με τους πολίτες και τις αρχές, δηλώνοντας:

«Χρόνια πολλά και ευλογημένα από τον Άγιο Νικόλαο. Πολλές ευχές για χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στην πόλη του Αγίου Νικολάου. Ο Άγιος Νικόλαος να προστατεύει τους ναυτικούς μας, να δίνει υγεία, δύναμη και αισιοδοξία σε όλο τον κόσμο».

Στις εορταστικές εκδηλώσεις συμμετείχαν ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανόλης Μενεγάκης, η Βουλευτής Λασιθίου Κατερίνα Σπυριδάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Μιχάλης Κλώντζας, πρώην Δήμαρχοι της πόλης, καθώς και εκπρόσωποι των στρατιωτικών και τοπικών αρχών.

