Άδωνις Γεωργιάδης: «Προνομιούχο» το Ηράκλειο από το υπουργείο Υγείας!

«Τότε γιατί έχουμε κλειστές ΜΕΘ και χειρουργεία και ο κόσμος παρακαλάει για ένα ραντεβού» του απαντούν οι υγειονομικοί.
Αντιμέτωπος με την οργή των εργαζομένων στην υγεία βρίσκεται ο Άδωνις Γεωργιάδης, μετά την τοποθέτησή του στη Βουλή περί «ευνοημένου Ηρακλείου», από το υπουργείο Υγείας.
Ο Υπουργός υποστήριξε πως το Ηράκλειο τυγχάνει ιδιαίτερα ευνοϊκής μεταχείρισης από το Υπουργείο, σημειώνοντας μάλιστα πως η ΜΕΘ Παίδων είναι πλήρως στελεχωμένη,σε σχέση με τις ανάγκες της και ότι το ΠΑΓΝΗ διαθέτει επαρκές ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
Η εικόνα, είναι εκ διαμέτρου αντίθετη από αυτή που ζουν και περιγράφουν οι υγειονομικοί.
Τι ακριβώς είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης
Απαντώντας στην ερώτηση του Βουλευτή του ΚΚΕ Μανόλη Συντιχάκη για τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης της ΜΕΘ Παίδων, ο κ.Γεωργιάδης είπε, μεταξύ άλλων:
«Είμαι φανατικός οπαδός της Κρήτης και το Ηράκλειο μόνο αδικημένο δεν είναι από το υπουργείο Υγείας.
Η ΜΕΘ Παίδων, όχι μόνο δεν πάει για κλείσιμο, πάει για αναβάθμιση.Έχει 6 γιατρούς και 12 νοσηλευτές και η πληρότητά του το 2025 ήταν περίπου 39%, άρα οι νοσηλευτές είναι πολύ πάνω.
Το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο,συνολικά, έχει αυξημένο προυπολογισμό από το 2019 μέχρι το 2025 73,6% , έχει μεγάλο αριθμό γιατρών και νοσηλευτών και θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο.
Στο ερώτημα του Βουλευτή, «αφού έχει ακετό προσωπικό,γιατί παραμένουν κλειστές 7 κλίνες ΜΕΘ και 3 χειρουργεία» είπε ότι « ο λαικισμός, έχει και τα όριά του!»
Τότε γιατί έχουμε κλειστές ΜΕΘ και Χειρουργεία;
Η γιατρός Γρηγορία Μπέτση, μέλος της διοίκησης του Σωματείου Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού, είπε στο patris.gr ότι «αν δεν υπήρχαν οι σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό στο νοσοκομείο που περιθάλπει ασθενείς από όλη την Κρήτη, δεν θα είχε κλειστές ΜΕΘ και Χειρουργεία, ούτε διαλυμένες κλινικές, όπως είναι η Παιδοψυχιατρική.
«Ώστε, κύριε Γεωργιάδη, ο νομός Ηρακλείου είναι ευνοημένος από πλευράς υγειονομικών υπηρεσιών;»,ανέφερε ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ Δημήτρης Βρύσαλης, σημειώνοντας:
«Ελάτε να τα πείτε αυτά στον κόσμο που παρακαλάει να βρει ραντεβού»
«Ελάτε να τα πείτε αυτά μπροστά στον Ηρακλειώτικο λαό που στοιβάζεται στα ΤΕΠ, που περιμένει πίσω από τηλεφωνικές γραμμές για να κλείσει ένα ραντεβού, που παρακαλά να βρει ραντεβού σε δημόσιο νοσοκομείο για να κάνει ένα χειρουργείο.
Αυτή τη ντροπιαστική απάντηση έδωσε ο «υπουργός εμπορίου της υγείας» σε ερώτηση για την κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων προς τον βουλευτή του ΚΚΕ.
Κύριε υπουργέ, ευνοημένοι από την πολιτική σας είναι οι επιχειρηματικοί όμιλοι στον τομέα της υγείας, που βλέπουν καθημερινά να γεμίζουν τα ταμεία τους από τον πόνο των ανθρώπων.
Είπατε ότι το ποσοστό πληρότητας της Μονάδας Παίδων είναι χαμηλό και ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι ευχαριστημένοι με τον σημερινό αριθμό προσωπικού. Δηλαδή λέτε ότι τα νοσοκομεία πρέπει να λειτουργούν με όρους ξενοδοχείων και οι ασθενείς να αντιμετωπίζονται σαν πελάτες;
Η πραγματικότητα που ζουν ασθενείς και υγειονομικοί
Ο ίδιος, συνεχίζει:
«Αφού, λοιπόν, ο νομός Ηρακλείου είναι τόσο ευνοημένος, γιατί, κύριε Γεωργιάδη, υπάρχουν:
-
κλειστά κρεβάτια ΜΕΘ,
-
κλειστές χειρουργικές αίθουσες,
-
χιλιάδες χρωστούμενα ρεπό,
-
παραιτήσεις προσωπικού,
-
παράνομα προγράμματα εργασίας,
-
μετακινήσεις προσωπικού
και τόσα άλλα προβλήματα;
Γιατί πληρώνουν οι ασθενείς ιδιωτικά ασθενοφόρα για να μεταφέρονται από τα νοσοκομεία στο τόπο διαμονής ;
Γιατί νοσηλεύονται σε επικίνδυνες συνθήκες σε πεντάκλινους και εξάκλινους θαλάμους, σε ράντζα στους διαδρόμους των κλινικών, όπου την ευθύνη για 30 ή και περισσότερους ασθενείς έχουν μόνο δύο –ή ακόμη και ένας– νοσηλευτής με έναν βοηθό ανά βάρδια, με σοβαρότατες συνέπειες στην ασφάλεια και την ποιότητα της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας;»
«Αν άλλωστε ίσχυε το αφήγημά σας,καταλήγει, δεν θα αποφεύγατε μετά μανίας τη συζήτηση με τους εργαζόμενους, ούτε θα τους «στολίζατε» με τους γνωστούς και απαράδεκτους χαρακτηρισμούς: «συμμορία της μιζέριας», «κάφροι», «ανθρωπάκια» κ.λπ.
Το αφήγημά σας, να ξέρετε, καταρρέει με πάταγο σε κάθε επόμενη εφημερία. Εκεί είμαστε και σας περιμένουμε — μαζί με τις κάμερες — αν και μάλλον δεν θα χωράτε να περάσετε από τον συνωστισμό ασθενών και φορείων.»
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ