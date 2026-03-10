Ηράκλειο: Ποινή φυλάκισης 28 μηνών στον 40χρονο εκπαιδευτικό που καταγγέλλεται για ανάρμοστη συμπεριφορά

Η έφεση έχει αναστέλλουσα δύναμη/παρεξηγήθηκε η χειρονομία μου, επιμένει ο αναπληρωτής καθηγητής.
Παρεξηγήθηκε η κίνηση μου επέμεινε μέχρι τέλους ο 40χρονος εκπαιδευτικός, ο οποίος την Τρίτη (10/3) κάθισε στο εδώλιο του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου μετά από καταγγελία μαθήτριας για ανάρμοστη συμπεριφορά ενώ της έκανε μασάζ στην αίθουσα διδασκαλίας ιδιωτικού φροντιστηρίου. Ο εκπαιδευτικός, ο οποίος είναι και αναπληρωτής καθηγητής σε σχολεία της ενδοχώρας, ζήτησε συγνώμη αν προκάλεσε αναστάτωση και αν παρεξηγήθηκε η χειρονομία του, ισχυρίστηκε, όμως, ότι σε καμία περίπτωση δεν είχε «πονηρό» περιεχόμενο. Ο 40χρονος, πατέρας δύο παιδιών, κρίθηκε ένοχος χωρίς ελαφρυντικά και του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 28 μηνών, με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.
