Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Ποινή φυλάκισης 28 μηνών στον 40χρονο εκπαιδευτικό που καταγγέλλεται για ανάρμοστη συμπεριφορά

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η έφεση έχει αναστέλλουσα δύναμη/παρεξηγήθηκε η χειρονομία μου, επιμένει ο αναπληρωτής καθηγητής.

Παρεξηγήθηκε η κίνηση μου επέμεινε μέχρι τέλους ο 40χρονος εκπαιδευτικός, ο οποίος την Τρίτη (10/3) κάθισε στο εδώλιο του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου μετά από καταγγελία μαθήτριας για ανάρμοστη συμπεριφορά ενώ της έκανε μασάζ στην αίθουσα διδασκαλίας ιδιωτικού φροντιστηρίου. Ο εκπαιδευτικός, ο οποίος είναι και αναπληρωτής καθηγητής σε σχολεία της ενδοχώρας, ζήτησε συγνώμη αν προκάλεσε αναστάτωση και αν παρεξηγήθηκε η χειρονομία του, ισχυρίστηκε, όμως, ότι σε καμία περίπτωση δεν είχε «πονηρό» περιεχόμενο. Ο 40χρονος, πατέρας δύο παιδιών, κρίθηκε ένοχος χωρίς ελαφρυντικά και του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 28 μηνών, με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

 

Cretalive

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Άδωνις Γεωργιάδης: «Προνομιούχο» το Ηράκλειο από το...

0
«Τότε γιατί έχουμε κλειστές ΜΕΘ και χειρουργεία και ο...

Στα χέρια της Αυτοδιοίκησης ο «Χάρτης του...

0
Ο Περιφερειάρχης Κρήτης και Α' Αντιπρόεδρος της ΕΝΠΕ Σταύρος...

Άδωνις Γεωργιάδης: «Προνομιούχο» το Ηράκλειο από το...

0
«Τότε γιατί έχουμε κλειστές ΜΕΘ και χειρουργεία και ο...

Στα χέρια της Αυτοδιοίκησης ο «Χάρτης του...

0
Ο Περιφερειάρχης Κρήτης και Α' Αντιπρόεδρος της ΕΝΠΕ Σταύρος...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Στα χέρια της Αυτοδιοίκησης ο «Χάρτης του Αθλητισμού» e-Kouros Συμμετοχή Σταύρου Αρναουτάκη στη συνεδρίαση της ΕΝΠΕ
Επόμενο άρθρο
Άδωνις Γεωργιάδης: «Προνομιούχο» το Ηράκλειο από το υπουργείο Υγείας!
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στους πρώτους τιμώμενους του νέου Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας!

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στους πρώτους τιμώμενους του νέου Ευρωπαϊκού...

Ευρωκοινοβούλιο: Τήρηση των μέτρων για να αποφευχθούν οι ελλείψεις φαρμάκων ζήτησαν οι Έλληνες φαρμακοποιοί

ΠΚ team ΠΚ team -
Η ελληνική αντιπροσωπεία έθεσε το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σοβαρά...

Σπουδαία ανακάλυψη: Στο φως άγνωστη συλλογή ελληνικών παροιμιών του 17ου αιώνα

ΠΚ team ΠΚ team -
Δύο καθηγητές εντόπισαν σε χειρόγραφο του 17ου αιώνα μια...

Νόσος Αλτσχάιμερ: Από ποιον γονιό «μετράει» περισσότερο η κληρονομικότητα – Έρευνα ανατρέπει τα δεδομένα

ΠΚ team ΠΚ team -
Ανατροπή στην κατανόηση των γενετικών παραμέτρων της νόσου Αλτσχάιμερ...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST