Στα χέρια της Αυτοδιοίκησης ο «Χάρτης του Αθλητισμού» e-Kouros Συμμετοχή Σταύρου Αρναουτάκη στη συνεδρίαση της ΕΝΠΕ

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης και Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΝΠΕ Σταύρος Αρναουτάκης συμμετείχε στην Αθήνα στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος παρέδωσε στους 13 Περιφερειάρχες της χώρας, για πρώτη φορά, τον πλήρη χάρτη του αθλητικού οικοσυστήματος της κάθε περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αναλύθηκε από τον Γιάννη Βρούτση το καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα χαρτογράφησης του ελληνικού αθλητισμού, e-Kouros, και το υποσύστημα Επιχειρησιακής Ευφυΐας (Business Intelligence). Το συγκεκριμένο ψηφιακό εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού καθιστά την Τοπική Αυτοδιοίκηση γνώστη, με απόλυτη ακρίβεια, των αθλητικών λεπτομερειών σε κάθε Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα και Δήμο ξεχωριστά.

Περιλαμβάνει εννέα ενότητες δεδομένων (πλήρης εικόνα των αθλητικών σωματείων ανά περιοχή, τα αθλήματα που καλλιεργούν, τους αθλητές -τυπικούς και αθλητές ΑμεΑ- ανά φύλο και ηλικιακή κατηγορία, τους προπονητές και τις αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται κλπ).

«Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει έμπρακτα τον αθλητισμό και τη νεολαία του νησιού μας. Με την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών, συνεχίζουμε να διεκδικούμε και να υλοποιούμε έργα που αναβαθμίζουν τις αθλητικές υποδομές και ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών μας κοινωνιών», δήλωσε ο Σταύρος Αρναουτάκης, μετά τη συνεδρίαση.