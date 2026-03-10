Δήμος Ρεθύμνης : Υπογραφή Σύμβασης Πρόσθετων έργων Οδικής Ασφάλειας στον Μασταμπά

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης υπέγραψε την Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 την τροποποίηση της εργολαβικής σύμβασης του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Οδού Ιωάννη Κονδυλάκη».

Παρέστη ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δήμου Ρεθύμνης κ. Άγγελος Μαλάς.

Η σύμβαση, την οποία συνυπέγραψε ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας κ. Δημήτρης Κουτράκης, περιλαμβάνει συμπληρωματική πίστωση ποσού 619.687,84€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ποσό που θα διατεθεί για πρόσθετα έργα στο οδικό δίκτυο του Μασταμπά.

Συγκεκριμένα θα υλοποιηθούν εργασίες που δεν περιλαμβανόταν στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο του έργου, με το οποίο έγινε η ανάπλαση της οδού Ι. Κονδυλάκη και η κατασκευή των οποίων κατέστη αναγκαία, προκειμένου να επιτευχθεί η ολοκλήρωση της οδικής ασφάλειας της ευρύτερης περιοχής.

Ειδικότερα, οι εργασίες θα επεκταθούν στους παρακάτω όμορους δρόμους:

Α. Χαρίκλειας Δασκαλάκη. Από Λ. Κουντουριώτη μέχρι Χατζημιχάλη Γιάνναρη.

Β. Ζαμπελίου. Από Χαρίκλειας Δασκαλάκη μέχρι Κονδυλάκη.

Γ. Χατζημιχάλη Γιάνναρη. Από Κουρμούλη μέχρι Κονδυλάκη.

Με τους δρόμους αυτούς ολοκληρώνεται η ασφαλής πρόσβαση οχημάτων και πεζών από την περιοχή Μασταμπά στο κέντρο της πόλης. Επίσης εξασφαλίζεται η ασφάλεια προς την μοναδική κλινική (Ασκληπιός) της πόλης καθώς και στο σχολικό συγκρότημα του 3ου Γυμνάσιου – 3ου Λύκειου. Μέσω όλου αυτού του πλέγματος δημοτικών οδών εξασφαλίζεται και η οδική ασφάλεια προς το Νοσοκομείο Ρεθύμνου.