Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει το Φεστιβάλ Ποίησης: Νέες Φωνές

για πρωτοεμφανιζόμενους/ες ποιητές/τριες, υπό την αιγίδα του Δήμου Ρεθύμνης.

Καλούμε μαθητές/τριες (15 Μαΐου & 5 Ιουνίου) και ενήλικες (6 Ιουνίου) να συμμετάσχουν σε ποιητικά εργαστήρια, αλλά και να μοιραστούν τα ποιήματά τους με το ευρύτερο κοινό.

Μαθητικό κοινό:

Στις 15 Μαΐου θα γίνουν ποιητικά εργαστήρια στην Πανεπιστημιούπολη του Ρεθύμνου και απαγγελίες ποιημάτων στο Αίθριο του Τμήματος Φιλολογίας.

Στις 5 Ιουνίου θα γίνουν ποιητικά εργαστήρια και απαγγελίες στο Ξενία της πόλης.

Ενήλικες:

Στις 6 Ιουνίου θα γίνουν ποιητικά εργαστήρια στο Ξενία και στον Δημοτικό Κήπο, απόγευμα με Ανοιχτό μικρόφωνο στη Λότζια, και νύχτα ποίησης στη Φορτέτζα.

Στόχος του Φεστιβάλ είναι να προσφέρει χώρο και κοινότητα σε άτομα που ακόμα δοκιμάζουν τον ποιητικό βηματισμό τους. Αν δεν έχετε δημοσιεύσει ποιητική συλλογή ή έχετε δημοσιεύσει μέχρι μία, σας καλούμε να μοιραστείτε μαζί μας τις ποιητικές σας δοκιμές, σε έναν θεσμό που στηρίζει τις αξίες της πολυφωνίας, του πειραματισμού, του μοιράσματος και της συμπερίληψης.

Για να συμμετάσχετε, στείλτε τα ποιήματά σας μέχρι τις 30 Απριλίου!

Δήλωση συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες: https://youngvoicesfestival.gr/