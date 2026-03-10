Απάτη με κρυπτονομίσματα: δύο στη φυλακή, τρεις ελεύθεροι με όρους

Δεύτερη ημέρα των απολογιών ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου.
Δεύτερη ημέρα απολογιών σήμερα ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου για τη δεύτερη «παρτίδα» κατηγορουμένων στην υπόθεση της απάτης-μαμούθ με τα κρυπτονομίσματα. Από τους πέντε κατηγορούμενους, τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και δύο κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Αύριο, Τετάρτη, αναμένεται να απολογηθούν και οι τελευταίοι τρεις από τους 12 συνολικά συλληφθέντες. Να σημειωθεί ότι τη Δευτέρα απολογήθηκαν οι πρώτοι τέσσερις, εκ των οποίων τρεις οδηγήθηκαν στη φυλακή και μία κατηγορούμενη αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.
Η διαδικασία και σήμερα ήταν μαραθώνια. Τα θύματα, όπως έγραψε εξ αρχής το Cretalive.gr, είναι πολύ περισσότερα από τους 73 παθόντες που αρχικώς ταυτοποιήθηκαν. Η υπόθεση έχει τεράστιες διαστάσεις και ευρύτερο οικονομικό και κοινωνικό υπόβαθρο, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται στην πορεία. Στην κορυφή της εγκληματικής οργάνωσης τοποθετείται ένας 36χρονος Ιταλός, με έδρα το Ντουμπάι.
Η έρευνα ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024, όταν στο Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης έφτασαν σχετικές αναφορές για ομάδα προσώπων που φέρονταν ύποπτα για απάτες μέσω επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα. Τον Φεβρουάριο του 2025 ξεκίνησε με εισαγγελική παραγγελία προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Από την ανάλυση στοιχείων, καταθέσεων μαρτύρων και ειδικών ανακριτικών πράξεων – όπως άρση τραπεζικού και τηλεφωνικού απορρήτου – προέκυψε, σύμφωνα με τη δικογραφία, ότι ήδη από το 2019 είχε συγκροτηθεί εγκληματική οργάνωση με τουλάχιστον 14 βασικά μέλη. Η ομάδα λειτουργούσε με πυραμιδική δομή και σαφείς ρόλους, με στόχο τη διάπραξη κακουργηματικών απατών και τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων.
