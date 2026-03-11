Ρέθυμνο : Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο καταδικάζει τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή.Κάλεσμα στο Αντιπολεμικό Συλλαλητήριο

ΤΟ Ε.Κ.Ρ. ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ –

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΙΣ 12/3/2026

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου καταδικάζει απερίφραστα την πρόσφατη πολεμική σύρραξη στο Ιράν, έπειτα από την στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ο πόλεμος αυτός, έχει ήδη προκαλέσει την απώλεια χιλιάδων ανθρώπινων ζωών, μεταξύ των οποίων πολλοί άμαχοι και παιδιά και οδηγεί σε μία ευρύτερη τρομακτική περιφερειακή σύρραξη, απειλώντας την παγκόσμια ειρήνη.

Ένας πόλεμος που ενισχύει το μίσος μεταξύ των λαών στην Μέση Ανατολή και όχι μόνο, ενώ έχει ήδη οδηγήσει σε τεράστιες καταστροφές και τραγωδίες, με δεκάδες αθώους συνανθρώπους μας νεκρούς στις πατρίδες τους εξαιτίας των επιθέσεων, με ταυτόχρονα τεράστια προσφυγικά κύματα κατατρεγμένων και ξεριζωμένων ανθρώπων.

Απαιτούμε την άμεση αποκλιμάκωση της έντασης και την ειρηνική επίλυση. Απαιτούμε να μην φορτωθεί στις πλάτες της η εργατική τάξη για μία ακόμη φορά τις οικονομικές συνέπειες από τις επερχόμενες αυξήσεις σε καύσιμα, ενέργεια και σε όλα τα αγαθά.

Όλοι μαζί πρέπει να ενώσουμε τις φωνές μας για Ειρήνη, για Δημοκρατία, για Αλληλεγγύη και Συνύπαρξη μεταξύ των λαών όλου του κόσμου.

Καλούμε τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους συνταξιούχους, στο Αντιπολεμικό Συλλαλητήριο την Πέμπτη 12/3/2026 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Ρεθύμνου!

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ!

ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ!

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ!