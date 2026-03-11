Αναζήτηση
ΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Εκδρομή στην Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνας στη Βόνη Ηρακλείου από την Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Η Διοίκηση του Σωματείου διοργανώνει εκδρομή την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026 σύμφωνα με το παρακάτω Πρόγραμμα:

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026:

Ώρα 8.30 π.μ. αναχώρηση λεωφορείων από τη Μαρίνα Ρεθύμνου, για την Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνας στη Βόνη Ηρακλείου.
Μετά την περιήγηση στο χώρο θα αναχωρήσουμε για Ηράκλειο για βόλτα και καφέ.

Κατά τις 2 μ. μ. θα μεταβούμε στην κοντινή Ταβέρνα της περιοχής «ΠΕΤΟΥΣΗΣ»
για φαγητό με επιλογή και έξοδα του καθενός λόγω περιόδου νηστείας.

Μετά το φαγητό, κατά τις 5 μ. μ., θα αναχωρήσουμε για Ρέθυμνο όπου θα φτάσουμε περίπου στις 6.30 μ. μ.
Η συμμετοχή ορίστηκε στα 10 ευρώ και περιλαμβάνει μόνο την μετακίνηση .

• Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2831026767 κάθε εργάσιμη μέρα, ώρες 10-12.
• Δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο του Σωματείου μέχρι την Πέμπτη 19 Μαρτίου ώρα 12.00 μεσημέρι.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΗΜΑΣ

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΟ-ΑΝΤΙΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ...

ΣΕΠΕ Χανίων:Κάλεσμα για αντιπολεμικές δράσεις στα σχολεία...

0

ΕΛΜΕ Ηρακλείου:Όλοι και όλες στο Παγκρήτιο Αντιπολεμικό-Αντιμπεριαλιστικό...

0
ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΟ-ΑΝΤΙΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ...
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
