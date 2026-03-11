ΣΕΠΕ Χανίων:Κάλεσμα για αντιπολεμικές δράσεις στα σχολεία και συμμετοχή στο συλλαλητήριο της Πέμπτης 12/3/2026

Έξω η Ελλάδα από τη σφαγή!

Συνάδελφε, συναδέλφισσα

Η ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν, είναι σε εξέλιξη εδώ και πάνω από μια εβδομάδα!

Η φωτιά του πολέμου στη γειτονιά μας εξαπλώνεται ραγδαία!

Ο τόπος μας έχει μετατραπεί σε ορμητήριο πολέμου και στόχο αντιποίνων!

Τα σύννεφα του πολέμου δεν έχουν φτάσει απλώς στην γειτονιά μας, είναι πάνω από το σπίτι μας!

Οι ΗΠΑ- Ισραήλ έβαλαν μπουρλότο όχι μόνο στο Ιράν αλλά και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή, για να διασφαλίσουν τα συμφέροντά των μονοπωλίων τους, στο πλαίσιο του σφοδρού διεθνούς ιμπεριαλιστικού ανταγωνισμού με το μεγάλο ζητούμενο να είναι η πρωτοκαθεδρία στο ιμπεριαλιστικό σύστημα κυρίως ανάμεσα σε ΗΠΑ-Κίνα.

Η Βάση της Σούδας επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά τον κρίσιμο ρόλο της στις επιχειρήσεις της πολεμικής μηχανής των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ. Την ίδια στιγμή το Ιράν, διαμηνύει ότι οι ΑμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις στην περιοχή, αποτελούν «νόμιμο στόχο» για αντίποινα, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε επέμβαση θα φέρει ολοκληρωτικό πόλεμο, με τη Σούδα να είναι μέσα στην εμβέλεια των ιρανικών πυραύλων!

Οι ευθύνες της Ελληνικής κυβέρνησης, όπως και όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά, με τη συνεχή ανανέωση των συμβάσεων παραμονής των βάσεων στη χώρα, είναι εγκληματικές! Ελληνική κυβέρνηση και η ΕΕ είναι συνένοχες στο έγκλημα και βάζουν τον ελληνικό λαό και ειδικά τον λαό και τη νεολαία των Χανίων, σε τεράστιους κινδύνους.

Καταδικάζουμε την πολεμική εμπλοκή της χώρας μας στο μακελειό!

Τώρα είναι η ώρα να μιλήσουμε εμείς! Η κυβέρνηση δεν έχει καμιά νομιμοποίηση να στηρίζει τη σφαγή άλλων λαών και να μας κάνει στόχο. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον ιρανικό λαό και όλους τους λαούς που είναι για άλλη μια φορά τα θύματα της ιμπεριαλιστικής βαρβαρότητας. Οι λαοί είναι οι μόνοι αρμόδιοι για να καθορίσουν την τύχη του τόπου τους, παλεύοντας για ένα μέλλον χωρίς πολέμους κι εκμετάλλευση.

Καλούμε τους εργαζόμενους του κλάδου μας να ξεσηκωθούμε τώρα, πριν να έρθει η σειρά μας!

Να σταματήσει κάθε εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο! Να δυναμώσει ο αγώνας ώστε να μπει φρένο στα σχέδια που μετατρέπουν τη χώρα σε ορμητήριο πολέμου και στόχο αντιποίνων. Να κλείσουν όλες οι ξένες στρατιωτικές βάσεις, από τη Σούδα της Κρήτης μέχρι την Αλεξανδρούπολη και τη Λάρισα, να ανακληθεί η ελληνική πυροβολαρχία Patriot από τη Σαουδική Αραβία και να επιστρέψουν όλες οι φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού, τα F-16 και κάθε ελληνικό πολεμικό μέσο που βρίσκεται εκτός συνόρων.

Ήδη οι σύγχρονοι μαυραγορίτες – επιχειρηματικοί όμιλοι στο εμπόριο καυσίμων και στο λιανεμπόριο ετοιμάζονται για νέο πλιάτσικο στο εισόδημά μας, με καθημερινές ανατιμήσεις στα καύσιμα και σε λίγο στα ράφια, να μην το επιτρέψουμε!

Κανένας εφησυχασμός!

Σ’ έναν κόσμο που φλέγεται και η εστία γίνεται πυρκαγιά, που η κάθε ώρα είναι κρισιμότερη από την προηγούμενη, η στάση και η απόφαση του λαού μας πρέπει να καθορίζεται από τα δικά του συμφέροντα και όχι των ιμπεριαλιστικών σφαγέων!

Απαιτούμε:

• Άμεση απεμπλοκή της Ελλάδας από τον πόλεμο.

• Να κλείσει η Βάση της Σούδας και όλες οι ΑμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις στη χώρα. Έξω από το ΝΑΤΟ.

• Κανένας Έλληνας στρατιωτικός έξω από τη χώρα.

• Την ακρίβεια του πολέμου τους (σε καύσιμα & είδη λαϊκής κατανάλωσης) δεν θα την πληρώσουμε εμείς.

• Αλληλεγγύη και κοινή πάλη των λαών.

Όλοι και όλες στο μεγάλο αντιιμπεριαλιστικό – αντιπολεμικό συλλαλητήριο της Πέμπτης 12 του Μάρτη και ώρα 19:00 στην πλατεία της Αγοράς που οργανώνουν το Ν.Τ. Χανίων της ΑΔΕΔΥ, πρωτοβάθμια σωματεία δημόσιου και ιδιωτικού φορέα καθώς και φορείς του λαϊκού κινήματος στον νομό μας.