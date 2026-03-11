ΕΛΜΕ Ηρακλείου:Όλοι και όλες στο Παγκρήτιο Αντιπολεμικό-Αντιμπεριαλιστικό Συλλαλητήριο στην Πλατεία Ελευθερίας

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΟ-ΑΝΤΙΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12/3 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΤΙΣ 18:00

Το Δ.Σ της ΕΛ.Μ.Ε καταδικάζει την πολεμική επίθεση των ΗΠΑ-ΙΣΡΑΗΛ και τονίζει ότι η εγκληματική επίθεση των Η.Π.Α στο Ιράν, με τη στήριξη του κράτους-δολοφόνου του Ισραήλ, συνδέεται στην ίδια αλυσίδα του αιματοκυλίσματος των λαών στην περιοχή της Εγγύς και Μέσης Ανατολής (Παλαιστίνη, Συρία, Υεμένη, Λίβανος κλπ), με στόχο τη διασφάλιση των γεωπολιτικών συμφερόντων των ΗΠΑ και στο πλαίσιο του ανταγωνισμού τους με τις άλλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις.

Δηλώνει ότι τα σύννεφα του πολέμου δεν έχουν φτάσει απλώς πάνω από τη γειτονιά μας. Είναι πάνω από το σπίτι μας! Μας εμπλέκουν σε έναν πόλεμο που γίνεται για τα κέρδη και τα συμφέροντα του κεφαλαίου.

Είμαστε στο πλευρό του χειμαζόμενου Ιρανικού λαού, που βιώνει την θηριωδία της επιδρομής των Αμερικανο-Ισραηλινών, πλαίσιο της εξυπηρέτησης των Νατο-Αμερικανικών συμφερόντων και της καθυπόταξης των λαών, όπως επιβεβαιώθηκε πρόσφατα στην επέμβαση στη Βενεζουέλα, παλιότερα στο Αφγανιστάν, τη Λιβύη κλ.π.

Καταδικάζουμε τη στήριξη της ιμπεριαλιστικής Ε.Ε στη νέα φονική επίθεση στο Ιράν.

Εκφράζουμε την κατηγορηματική αντίθεσή μας στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης της Ν.Δ που παρέχει τη βάση της Σούδας και κάθε είδους διευκολύνσεις για το αιματοκύλισμα του Ιρανικού λαού, εφαρμόζοντας πολιτική στήριξης στη δολοφονική μηχανή των Αμερικανο-ΝΑΤΟϊκών δυνάμεων, όπως έκαναν και οι προκάτοχοί της, ανανεώνοντας τη συμφωνία των βάσεων και στηρίζοντας τις ληστρικές αξιώσεις του Αμερικάνικου και Ευρωπαϊκού ιμπεριαλισμού.

Διεκδικούμε:

· Καμία εμπλοκή της χώρας στη σφαγή του Ιρανικού λαού και γενικώς στα ιμπεριαλιστικά εγκλήματα

· Να κλείσει η βάση της ΣΟΥΔΑΣ και όλες οι Αμερικανο-ΝΑΤΟϊκές βάσεις στη χώρα

· Κανείς φαντάρος έξω από τα σύνορα

· Εξώ από ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ

Καλούμε το λαό σε ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ στην ιμπεριαλιστική βαρβαρότητα.

Ως εκπαιδευτικοί προασπιζόμαστε το αναφαίρετο δικαίωμα των λαών στην ΕΙΡΗΝΗ, τη Φιλία και τη Διεθνιστική Συνεργασία.