Δήμος Χανίων:Προσωρινή διακοπή ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εξυπηρέτησης κοινού στις 12/03 , λόγω εργασιών στο Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Από τον Δήμο Χανίων γνωστοποιείται ότι, λόγω προγραμματισμένων τεχνικών εργασιών μετάπτωσης του δικτύου του Δήμου στο νέο Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης – ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, θα υπάρξει προσωρινή διακοπή στη λειτουργία των υπηρεσιών.

Για τον λόγο αυτό, την Πέμπτη 12/3/2026 κατά το χρονικό διάστημα 11:00 – 17:00 δεν θα είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και η επιτόπια εξυπηρέτηση των πολιτών από τις Υπηρεσίες.

Οι εργασίες εντάσσονται στο πλαίσιο της αναβάθμισης των ψηφιακών υποδομών της δημόσιας διοίκησης και αποσκοπούν στη βελτίωση της ταχύτητας, της ασφάλειας και της αξιοπιστίας των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών του Δήμου Χανίων ενώ η προσωρινή αυτή διακοπή κρίνεται αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η τεχνική διαδικασία μετάβασης στο νέο δίκτυο.

Ο Δήμος Χανίων ζητά την κατανόηση των πολιτών για την ενδεχόμενη ταλαιπωρία.