ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Αγωνία για δύο νεαρές αδερφές στο Ηράκλειο – Νοσηλεύονται με μηνιγγίτιδα σε ΜΕΘ του νησιού

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Διασωληνωμένη η μία από τις δύο

Δύο νεαρές αδερφές από χωριό του νομού Ηρακλείου νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση με μηνιγγίτιδα στις ΜΕΘ των νοσοκομείων Χανίων και Αγίου Νικολάου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr η μία εκ των δύο, 26 ετών, νοσηλεύεται διασωληνωμένη, ενώ η δεύτερη αδερφή παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς.

Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι του χωριού στέκονται δίπλα στην οικογένεια των δύο κοριτσιών που δοκιμάζονται, εκφράζουν την αγωνία τους και προσεύχονται για την ανάρρωσή τους. Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με συγκίνηση τις εξελίξεις, ελπίζοντας σε θετικά νέα από τους θεράποντες ιατρούς.https://www.cretalive.gr/

Απάτη με κρυπτονομίσματα: δύο στη φυλακή, τρεις ελεύθεροι με όρους
Δήμος Χανίων:Προσωρινή διακοπή ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εξυπηρέτησης κοινού στις 12/03 , λόγω εργασιών στο Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ
Πολιτική

