Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων υποδέχεται τον Μ. Μανουσάκη στις 13/03 – Παράλληλη εκδήλωση έκθεσης Λυδίας Δαμπασίνα

Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων, που πλαισιώνουν την έκθεση της Λυδίας Δαμπασίνα, η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων έχει τη χαρά και την τιμή να φιλοξενεί τον Πρόεδρο της καλλιτεχνικής επιτροπής και ομότιμο καθηγητή ζωγραφικής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, Μιχάλη Μανουσάκη.

Ο Μιχάλης Μανουσάκης είναι Χανιώτης και το ευρύτατα αναγνωρισμένο έργο του σχετίζεται με τον γενέθλιο τόπο και τις μνήμες του από την παιδική ηλικία, έχοντας μια ανεξίτηλη αυτοβιογραφική διάσταση, η οποία, ωστόσο, φέρει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό για την ανθρώπινη ύπαρξη, τις οικογενειακές σχέσεις, την ταυτότητα, τη μνήμη και την ιστορία. Το έργο του είναι ανθρωποκεντρικό και συχνά ρηξικέλευθο και πειραματικό. Καταργώντας τα όρια μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας και απλοποιώντας την ανθρώπινη φιγούρα, ο Μανουσάκης δείχνει να επιθυμεί να εννοήσει τον άνθρωπο στην πιο αρχετυπική του διάσταση.

Την Παρασκευή 13/3, στις 11.00 π.μ., ο καλλιτέχνης θα συνοδεύσει τον Κωνσταντίνο Πρώιμο, επιμελητή της έκθεσης, σε μια ελεύθερη για το κοινό ξενάγηση στην έκθεση της Λυδίας Δαμπασίνα και θα συμμετάσχει στη συζήτηση με τους συμμετέχοντες. Το ίδιο βράδυ, στις 19.00, θα κάνει μια παρουσίαση της δουλειάς του στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων με συντονιστή τον Κωνσταντίνο Πρώιμο.

Η είσοδος και στις δύο εκδηλώσεις είναι ελεύθερη αλλά συνιστάται η κράτηση θέσης.