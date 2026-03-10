Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗ

ΔΑΠ – ΝΔΦΚ Πολυτεχνείου Κρήτης : Ένας χρόνος από τον βίαιο ξυλοδαρμό φοιτητών στο Πολυτεχνείο Κρήτης – Επέτειος ατιμωρησίας με ευθύνη Πρυτανείας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συμπληρώνεται σήμερα, 10 Μαρτίου 2026, ένας χρόνος από τα πρωτοφανή και αποτρόπαια επεισόδια βίας που έλαβαν χώρα εντός της Πολυτεχνειούπολης, όταν ομάδα ατόμων και στελεχών των ΕΑΑΚ-Ενωτική Πρωτοβουλία επιτέθηκε και ξυλοκόπησε άγρια 7 φοιτητές και μέλη της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πολυτεχνείου Κρήτης. Παρά τη σοβαρότητα των γεγονότων, που οδήγησαν φοιτητές στο νοσοκομείο και συγκλόνισαν την τοπική κοινωνία των Χανίων, ένα χρόνο μετά βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο: Οι υπαίτιοι παραμένουν ατιμώρητοι.

Ως ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πολυτεχνείου Κρήτης, καταγγέλλουμε την εγκληματική καθυστέρηση της Πρυτανείας να εφαρμόσει τον νόμο και όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τέτοιες περιπτώσεις ωμής βίας. Η λήψη τελικής απόφασης από το Πειθαρχικό Συμβούλιο εκκρεμεί αδικαιολόγητα, αφήνοντας την φοιτητική κοινότητα απροστάτευτη και στέλνοντας το λανθασμένο μήνυμα ότι η βία στα Πανεπιστήμια μπορεί να μένει χωρίς συνέπειες. Η στάση μας όλο αυτό τον καιρό παραμένει ξεκάθαρη. Απαιτούμε την άμεση ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας και την παραδειγματική τιμωρία των φυσικών αυτουργών. Καλούμε την Πρυτανεία να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της και να σταματήσει να κρύβεται πίσω από γραφειοκρατικές κωλυσιεργίες, ενώ παράλληλα δηλώνουμε ότι δεν θα κάνουμε ούτε βήμα πίσω από τη διεκδίκηση ενός σύγχρονου, ελεύθερου και ασφαλούς Πανεπιστημίου.

Κάποιοι γνωστοί “άγνωστοι” επενδύουν στον φόβο, την απάνθρωπη βία & τον τραμπουκισμό, προσπαθώντας να κρατήσουν τα Ιδρύματα της επικράτειας, για τα οποία δήθεν μανιωδώς αγωνίζονται, δεκαετίες πίσω. Εμείς ως η φωνή της λογικής μέσα στο Πολυτεχνείο Κρήτης, θα συνεχίσουμε να απαντάμε με προτάσεις, έργα και ουσιαστική εκπροσώπηση των φοιτητών. Η ιστορία γράφεται από αυτούς που χτίζουν, όχι από αυτούς που γκρεμίζουν. Όπως έχουμε κάνει σε όλες τις δύσκολες και αντίξοες καταστάσεις, έτσι και τώρα μέχρι τέλους!

Δήμος Ρεθύμνης : Υπογραφή Σύμβασης Πρόσθετων ...

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης υπέγραψε την...

Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων υποδέχεται τον Μ....

Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων, που πλαισιώνουν την έκθεση...

Λευτέρης Αυγενάκης:ΝΟΑΚ – Μελέτη εκκρεμούς τμήματος και συνολικός σχεδιασμός για τη νότια Κρήτη στη Βουλή, μετά το ψήφισμα των 8 Δημάρχων του Νότου και τις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας
Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων υποδέχεται τον Μ. Μανουσάκη στις 13/03 – Παράλληλη εκδήλωση έκθεσης Λυδίας Δαμπασίνα
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
